Nach riesigem Insta-Hype beim FC Balzers: Argentinischer Influencer besucht HCD-Match

Nun ist Scarsini auf Balzers-Besuch. Via Brasilien und London reiste der Argentinier nach Liechtenstein. Am Freitag ist auf dem Sportplatz Rheinau eine Pressekonferenz angekündigt, inklusive Dolmetscher und einem öffentlichen Training mit Scarsini. Der Balzers-Hype nimmt weiter neue Sphären an.

Scarsini nutzt die Zeit in der Region aber nicht nur für Fussball. Am Dienstagabend ist er als Zuschauer beim National-League-Spiel zwischen dem HC Davos und den Rapperswil-Jona Lakers, wie er mit Videos aus dem Stadion dokumentiert. Und er schwärmt: «Hockey auf Eis – ich hätte nie im Leben daran gedacht, dass ich so etwas mal sehen werde.» Übrigens: Der HCD und der FC Balzers sind in den Farben vereint. Beide Logos sind in gelb-blau gehalten.

Ob nach Scarsinis Besuch auch die Instagramzahlen des HCD in die Höhe schnellen? Abwarten. Derzeit hat der Klub auf der Plattform knapp 50 000 Follower. Acht Mal weniger als der FC Balzers.