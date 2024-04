Bündner in Topform: Fabrizio Cavegn schiesst Vaduz zum Sieg und klettert in Torschützenliste in neue Sphären

Fabrizio Cavegn hat einen Lauf: Der 21-Jährige Bündner Fussballer schiesst seinen FC Vaduz gegen den FC Thun zum Sieg und setzt in der Challenge-League-Torschützenliste die Spitzengruppe unter Druck.

Claudio Sidler

Regionalsport