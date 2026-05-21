Fünfter Gruppensieg der Schweiz an der WM: Bündner NHL-Stürmer feiert ein Doppelpack

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Fünfte Partie, fünfter Sieg: Die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft gewinnt am Donnerstagabend auch gegen Grossbritannien. Für einen Bündner gab es dabei einen Schreckmoment.

Am Donnerstagabend kam es zum Duell Schweiz gegen Grossbritannien. Die Schweizer setzten sich 4:1 durch und feierten den fünften Sieg an diesem Turnier. Die Briten hingegen mussten schon die fünfte Niederlage an dieser WM hinnehmen. Nach fünf Partien steht Grossbritannien noch immer bei Null Punkten.

Das Spiel

Zu Beginn dieser Partie spielten die Schweizer ihre Gegner fast schon schwindelig. Insgesamt 18 Torschüsse verzeichnete das Schweizer Team – Grossbritannien 3. Die erste gefährliche Chance des Abends gehörte Theo Rochette, der im Powerplay von Sven Andrighetto bedient wurde. Rochette (5.) scheiterte dabei nur ganz knapp am Beinschoner des britischen Goalies. Wenige Sekunden später war Goalie Reto Berra erstmals gefordert, er blieb aber ungeschlagen. In der 7. Minute war es Nino Niederreiter, der die Schweiz in Führung brachte: Der NHL-Stürmer traf nach einer schönen Einzelaktion. In der 15. Minute kam Roman Josi dem 2:0 am nächsten, traf aber «nur» den Pfosten. Wenige Sekunden später wurde es kurz still im Zürcher Stadion: Ken Jäger wurde während eines Powerplays von Niederreiters Schuss am Kopf getroffen. Der Lausanne-Spieler ging zu Boden und verliess nach wenigen Sekunden das Eisfeld in Richtung Garderobe.

Nach der ersten Pause ging es schnell: Nico Hischier erhöhte in der 22. Minute auf 2:0. Auch danach waren es die Schweizer, die öfter zu Chancen kamen. Aber sowohl der Schuss von Denis Malgin (24.) wie auch von Josi (27.) ging über das gegnerische Tor. Nach 28 Minuten gab es dann das 3:0: Simon Knak profitierte von einem Abpraller von Damien Riat. In der 35. Minute musste sich Goalie Reto Berra dann erstmals geschlagen geben. Die Briten nutzten einen Abpraller und kamen während einer Druckphase der Schweizer zum 1:3. Kurz vor Ende des zweiten Drittels war es Timo Meier, der die nächste gute Chance für die Schweiz hatte. Sein Schuss vom Bullypunkt aus kam aber zu zentral auf den Goalie.

Weil gleich zwei Schweizer hintereinander auf die Strafbank mussten, kamen die Briten zu Beginn des letzten Drittels gleich zu einer 5:3-Situation. Tore gab es dabei keine. Danach zeigten sich die Briten kämpferisch: In Unterzahl blockierten sie alle Schüsse der Schweizer, womit es weiterhin beim 3:1 blieb. In der 51. Minute fiel dann das vermeintliche 4:1 für die Schweiz: Der Treffer von Meier wurde aber nach einem Video-Review aberkannt, weil sein Schuss «nur» an den Innenpfosten ging. Wenig später (54.) stand Niederreiter vor dem Slot genau richtig und nutzte einen Abpraller zum 4:1-Treffer aus.

Die Bündner / HCD-Spieler

Niederreiter und Knak reihten sich unter die Torschützen ein. Der Churer NHL-Stürmer erzielte das 1:0 und 4:1 und feierte damit mit einem Doppelpack seine ersten beiden Treffer an dieser WM. Niederreiter wurde zudem zum besten Spieler der Schweizer gewählt. Der HCD-Spieler war derweil für das 3:0 zuständig. Jäger, der im ersten Drittel von einem Puck am Kopf getroffen wurde, kehrte nach der ersten Pause zurück aufs Eis. Der Puckverlust des Bündners an der Bande stand am Ursprung des britischen Treffers. HCD-Verteidiger Sven Jung kam erneut in der vierten Linie und im Boxplay zum Einsatz.

Zum ersten Mal im Lineup war Lukas Frick. Der Verteidiger kam gegen Grossbritannien erstmals an dieser WM zum Einsatz. Für den HCD-Spieler war es das 20. WM-Spiel insgesamt. HCD-Goalie Sandro Aeschlimann wurde als Ersatzgoalie hinter Berra aufgeboten, kam aber nicht zum Einsatz.

So geht's weiter

Das nächste und zweitletzte Gruppenspiel bestreiten die Schweizer am Samstag. Dann treffen sie um 16.20 Uhr auf Ungarn. Die Ungarn stehen nach fünf Partien bei drei Punkten: Anfang Woche siegte Ungarn 5:0 gegen Grossbritannien und feierte den ersten Sieg an diesem Turnier. Das letzte Spiel in der Gruppe A für das Schweizer Team steht dann zwei Tage später gegen Finnland an.