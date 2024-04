Mit Gleitschirmflug: Hier zeigt Andri Ragettli seinen nächsten Wahnsinnssprung

Er tuts schon wieder. Die Weltcupsaison ist für Andri Ragettli zwar seit rund einem Monat zu Ende. Der Flimser Freeskier hat aber scheinbar noch nicht genug Schnee. Und nicht genug Action. In den sozialen Medien, wo Ragetli immer wieder spektakuläre Show-Sprünge zeigt, postet er nun seinen nächsten Wahninnssprung.

Das spezielle dabei: Ragettli, der in der vergangenen Saison als erster Freeskier die Marke von 30 Weltcup-Podestplätzen erreichte, lässt sich von einem Gleitschirmflieger in den Park fliegen, springt dann aus der Luft in die erste Schanze. Der Gleitschirmflieger ist übrigens Reto Reiser aus Chur, der vor einer Weile am prestigesträchtigsten Gleitschirmwettkampf der Welt teilgenommen hat. Hier zum Nachlesen.

Aber: Seht selbst im Video. Und: Bitte nicht nachmachen.