Sie war zwei Mal bei Olympia: Eiskunstläuferin Alexia Paganini tritt mit 22 zurück

Die Eiskunstläuferin Alexia Paganini gibt ihren Rücktritt bekannt. Das gibt die 22-Jährige auf ihrem Instagram-Account am Montagabend bekannt. «Ich wollte nur mitteilen, dass ich offiziell vom kompetitiven Eiskunstlaufen zurückgetreten bin», schrieb sie zu ihrem Post.

Die in den USA geborene Paganini startete seit 2017 für die Schweiz, da ihr Vater aus Brusio in Graubünden stammt. An Europameisterschaften schaffte sie viermal den Sprung in die Top 10, ihre beste Klassierung gelang ihr im Jahr 2020 mit Rang 4. An Weltmeisterschaften ist ein 19. Platz ihr bestes Ergebnis. Ebenfalls vertrat sie zwei Mal (2018 und 2022) die Schweiz an den Olympischen Winterspielen. Bei ihrer ersten Teilnahme resultierte der 21., bei der zweiten der 22. Rang.

Erfolg an nationalen Meisterschaften

An den Schweizer Meisterschaften konnte sich Paganini dafür vier Mal in Folge durchsetzen. Von 2018 bis und mit 2022 - im Jahr 2021 fiel der Wettkampf wegen Corona aus – wurde sie Schweizer Meisterin.

Zuletzt lief es ihr aber nicht mehr wie gewünscht. In diesem Jahr resultierte an der nationalen Meisterschaft der vierte Rang. International kam sie nicht über den fünften Platz hinaus. Nun will sich Paganini auf Eisshows und andere Projekte konzentrieren. (sda/red)