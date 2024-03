Niederlage gegen Lausanne: Der HCD liegt in den Play-offs erstmals hinten

Schluss

Knapp, knapper, Davos gegen Lausanne. Sechs Mal trafen die beiden Teams in diesem Winter schon aufeinander. Sechs Mal entschied bloss ein Treffer die Partie. Am Donnerstagabend ists im siebten Aufeinandertreffen nicht anders. 3:2 gewinnt Lausanne, legt damit in der Viertelfinalserie mit 2:1 vor. Es ist ein Sieg, der absolut verdient ist. Weil der HCD in der Offensive kaum ein Rezept findet.



Was hat sich der HCD nach dem Spiel vom Dienstag (2:3) vorgenommen? Möglichst wenige Strafen kassieren. Und dann das: Nach acht Minuten muss Nordström auf die Bank – prompt trifft Glauser per Ablenker zum 0:1.

Und damit nicht genug: Nur zwei Zeigerumdrehungen später ist der Lausanner Doppelpack perfekt. Suomela spielt die Scheibe aus der rechten Ecke ins Zentrum, wo Frick aus kürzester Distanz Aeschlimann erwischt. 0:2.

Nach einem Ellbogencheck von Hügli gegen den Kopf von Chris Egli erhält der HCD eine fünfminütige Überzahl – und die Möglichkeit zur Reaktion. Bloss: Das Powerplay ist schwach, wie übrigens während des ganzen Spiels.

Zu Beginn des Mitteldrittels drückt Lausanne vehement aufs 3:0, Aeschlimann rettet gleich mehrmals ganz stark. Der HCD übersteht zwei Unterzahlsituationen. Und kommt aus dem Nichts kurz vor der zweiten Pause zum Anschlusstreffer. Wieser profitiert von einem Fehler Fricks.

Bringt der Anschlusstreffer den HCD ins Rollen? Nein! Im Gegenteil. Bloss eineinhalb Minuten braucht Lausanne im dritten Drittel für das 3:1. Der Treffer von Sekac entsteht aus einer kleinen Fehlerstaffel vom HCD. Erst der Puckverlust in der Vorwärtsbewegung, dann ist Verteidiger Guebey zu wenig konsequent.

Die Reaktion des HCD? Bleibt aus. Die Bündner haben im Spiel nach vorne kein Rezept gegen eine allerdings auch sehr kompakte Lausanner Defensive.

Bis Nussbaumer nach einem missglückten Befreiungsschlag der Lausanner kurz vor Schluss auf 2:3 verkürzen kann. Die grosse Schlussoffensive bleibt danach aber aus. Weil Lausanne das äussert geschickt runterspielt.

Interessant: Beim HCD sitzt Näkyvä übrigens zum zweiten Mal in diesen Viertelfinals bloss auf der Tribüne, Mustonen darf dafür wie schon im ersten Spiel ran.

Einen ausführlichen Matchbericht findet ihr bald auf suedostschweiz.ch/sport oder auch in der Freitagsausgabe der Südostschweiz. Für den HCD geht es schon am Samstag zuhause weiter, mit Spiel 4. Das Stadion ist ausverkauft. Bei uns im Ticker hats aber noch Platz. In diesem Sinne: Danke fürs mitlesen und bis dann!