Jetzt kommts im Halbfinal zum Schweizer Kracher: HCD gewinnt gegen Kärpät nach Zitterschluss

Das Spiel

Auf die Plätze fertig los! Der HCD macht im Viertelfinal gegen Kärpät Oulu dort weiter, wo er im letzten Gruppenspiel gegen Straubing aufgehört hatte. Nicht mal 90 Sekunden dauerts, da liegt die Scheibe erstmals im Tor. Adam Tambellini trifft halbhoch und zum zweiten Mal an diesem Turnier. Der HCD ist auch in der Folge die bessere Mannschaft. Ist wacher, bissiger in den Zweikämpfen. Und vor allem stehen die Bündner hinten sehr diszipliniert. Das zahlt sich zu Beginn des zweiten Abschnitts aus, wo Knak und Palve mit einem Doppelschlag auf 3:0 erhöhen. Die Vorlage zu Knaks Treffer kommt von Ambühl, der gegen die Finnen sein 59. Spiel am Spengler Cup macht - und damit zum Rekordspieler des Turniers wird.

Der HCD hat alles im Griff. Wäre da nur nicht die Schwäche im Überzahlspiel. Gegen die Kanadier kassierten die Bündner zu Beginn des Turniers gleich zwei Shorthander. Gegen Kärpät kommt ein weiterer dazu. Scheibenverlust, Konter, nur noch 1:3. Aber noch im gleichen Überzahlspiel gelingt Corvi mit einem Ablenker das 4:1.

Eine Spieldauerdisziplinarstrafe gegen Gross kurz vor der zweiten Sirene nimmt dem HCD danach etwas Wind aus den Segeln. Virta trifft nach einem Abpraller bei Hollenstein zum 2:4. Das Powerplay gibt Kärpät definitiv Auftrieb. Zu Beginn des dritten Drittels scheinen die Finnen den HCD phasenweise richtiggehend zu erdrücken. Die Konsequenz: Der zweite Treffer von Virta. 3:4. Für den HCD beginnt damit das Zittern. Das Bangen. Das Nägelkauen - zumindest auf der Tribüne. Doch der HCD bringt das Ding über die Zeit. Und sichert sich so das Ticket für den Halbfinal gegen Gottéron.