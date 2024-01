Eishockeylegenden bleiben an Bord: Brüder von Arx verlängern beim EHC Chur

Das Fanionteam aus Chur wird seit September 2021 von den Brüdern von Arx geführt. Damals ersetzten sie beim Stadtklub an der Bande den noch vor dem Saisonstart entlassenen Tomas Tamfal. Als Spieler geniessen der 47-jährige Reto und der 45-jährige Jan von Arx als je sechsfache Schweizer Meister Legendenstatus beim HC Davos. Nun haben sie auch auf Trainerstufe überzeugt. Der EHC Chur lobt in seiner Mitteilung vor allem deren Expertise, deren Netzwerk und deren Leidenschaft, den Klub in die erwartete Richtung zu entwickeln. Diese Richtung heisst professionelles Eishockey und damit der baldige Aufstieg in die Swiss League.