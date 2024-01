Das nächste MHL-Derby steht vor der Tür – Vorteile geniessen die Churer

Die sportliche Auseinandersetzung der beiden Bündner Eishockeyvereine in der drittklassigen Spielklasse MHL der Spielzeit 2023/24 harrt noch seiner entscheidenden Runden 3 und 4. Der EHC Arosa zur Ouvertüre im Oktober sowie der EHC Chur beim Wiedersehen im Dezember entschieden die Partien auf heimischem Eis zu ihren Gunsten. Die Fortsetzung folgt am Samstag (18.30 Uhr) im Thomas-Domenig-Stadion. Abseits des Eises geht bloss der Stadtklub beim Powerplay für eine etwaige Promotion in die zweitklassige Swiss League aufs Ganze.