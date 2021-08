Missglücktes Überholmanöver führt zu Unfall

Am Donnerstagnachmittag um 15.40 Uhr überholte der Fahrer eines Wohnmobils kurz vor Zernez einen Velofahrer. Zur gleichen Zeit setzte eine Autofahrerin dazu an, das Wohnmobil zu überholen. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, kam es dabei zu einer Streifkollision zwischen dem Wohnmobil und dem überholenden Auto, das gleichzeitig auch noch ein Auto touchierte, das am linken Fahrbahnrand parkiert war.