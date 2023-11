Linthal: Hier plant die Axpo die grösste Solaranlage des Glarnerlandes

Wie die Axpo mitteilt, plant sie den Bau einer neuen, grossen alpinen Solaranlage in Linthal. Sie soll über eine Fläche von 120’000 Quadratmetern, also rund 17 Fussballfeldern, gebaut werden. In der Region Friiteren, rund 1500 Meter über Meer, sollen 36’000 Solarmodule jährlich 13 Gigawatt-Stunden Solarstrom generieren, was den Stromverbrauch von 3000 Haushalten deckt.