Gemeinde Glarus will fürs Esaf in Mollis 340’000 Franken reservieren

Netto soll das Esaf die Gemeinde Glarus 220’000 Franken kosten: 135’000 Franken in Form von erlassenen Gebühren und Kosten für Sach- und Dienstleistungen der Gemeinde, 65’000 Franken als Geldleistung ans Esaf auf der Basis von einem Fünfliber pro Einwohner und Einwohnerin und aufgerundet, 10’000 Franken für eine Gabe an den Gabentempel und 10’000 Franken für rund 40 Esaf-Tickets, die an wichtige Partner und Partnerinnen abgegeben oder unter Mitarbeitenden und der Bevölkerung verlost werden könnten.