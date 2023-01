Surses wehrt sich: «Kommunikation des Bundesamts entspricht nicht den Tatsachen»

Die Mitteilung aus Bern vom 27. Dezember hat bereits für einigen Unmut in Romanischbünden gesorgt: Die beiden Gemeinden Surses und Muntogna da Schons, so das Bundesamt für Statistik, würden neu nicht mehr zur romanischen, sondern zur deutschen Schweiz gehören. Dies aufgrund der jüngsten durchgeführten Strukturerhebung. Dagegen protestiert nun nach der Lia Rumantscha (LR) auch die Gemeinde Surses. Sie hält in einer am Dienstag publizierten Medienmitteilung in Absprache mit der LR fest, die Interpretation aus Bern sei nicht korrekt und habe «für viele Irritationen und Konfusionen» gesorgt. «Die Gemeinde Surses ist und bleibt auch weiterhin eine romanische Gemeinde mit Rätoromanisch als Amts- und Schulsprache.» Der Gemeindevorstand von Surses sei auch im Vorfeld der Publikation nicht vom Bundesamt informiert worden und habe folglich auch nicht rechtzeitig intervenieren können.