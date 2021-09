Klosters will Familien den Traum vom Eigenheim ermöglichen

Wer bauen will, muss primär die finanziellen Mittel dafür besitzen. Das alleine genügt noch nicht. Die Basis für das eigene Dach über dem Kopf ist verfüg- sowie bezahlbares Bauland. In Tourismusgemeinden stellt das für Einheimische oft ein grosses Problem dar. In Klosters hat man Handlungsbedarf geortet und hofft, mit einer Neuerung bei der kommunalen Bodenpolitik zumindest ein bisschen Gegensteuer einleiten zu können.