Panorama

In Chur, Davos und im Engadin rückt der Sonnenuntergang auf der Uhr deutlich nach vorne. Doch hinter den Bündner Bergen kann die direkte Sonne schon früher verschwinden.

Am Samstag liegt der berechnete Sonnenuntergang in Chur noch bei 18.19 Uhr. Am Sonntag ist es bereits um 17.17 Uhr so weit. Der grosse Sprung hat einen einfachen Grund: In der Nacht auf den 25. Oktober werden die Uhren um 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt. Die Schweiz kehrt damit zur Normalzeit zurück. Für Spaziergänge und Ausflüge bedeutet das: Wer sich an der gewohnten Uhrzeit orientiert, hat am Nachmittag plötzlich deutlich weniger Zeit bis zum Sonnenuntergang.

Diese Sonnenuntergangszeiten gelten in Chur, Davos und St. Moritz

Der Vergleich zeigt den Wechsel von Samstag auf Sonntag und die weitere Entwicklung bis Ende Oktober:

Ort Samstag, 24. Oktober Sonntag, 25. Oktober Samstag, 31. Oktober Chur 18.19 Uhr 17.17 Uhr 17.07 Uhr Davos 18.18 Uhr 17.16 Uhr 17.06 Uhr St. Moritz 18.18 Uhr 17.16 Uhr 17.07 Uhr Veränderung der Zeitpunkte des Sonnenunterganges

Quelle: Timeanddate. Berechnete Sonnenuntergangszeiten in Schweizer Ortszeit; die Zeitumstellung ist berücksichtigt.

Die tatsächliche Tageslänge nimmt zwischen Samstag und Sonntag an diesen Orten nur um rund drei Minuten ab. Der Unterschied von gut einer Stunde bei der angezeigten Sonnenuntergangszeit entsteht hauptsächlich durch das Zurückstellen der Uhren.