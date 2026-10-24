Am Samstag liegt der berechnete Sonnenuntergang in Chur noch bei 18.19 Uhr. Am Sonntag ist es bereits um 17.17 Uhr so weit. Der grosse Sprung hat einen einfachen Grund: In der Nacht auf den 25. Oktober werden die Uhren um 3 Uhr auf 2 Uhr zurückgestellt. Die Schweiz kehrt damit zur Normalzeit zurück. Für Spaziergänge und Ausflüge bedeutet das: Wer sich an der gewohnten Uhrzeit orientiert, hat am Nachmittag plötzlich deutlich weniger Zeit bis zum Sonnenuntergang.
Diese Sonnenuntergangszeiten gelten in Chur, Davos und St. Moritz
Der Vergleich zeigt den Wechsel von Samstag auf Sonntag und die weitere Entwicklung bis Ende Oktober:
Ort
Samstag, 24. Oktober
Sonntag, 25. Oktober
Samstag, 31. Oktober
Chur
18.19 Uhr
17.17 Uhr
17.07 Uhr
Davos
18.18 Uhr
17.16 Uhr
17.06 Uhr
St. Moritz
18.18 Uhr
17.16 Uhr
17.07 Uhr
Veränderung der Zeitpunkte des Sonnenunterganges
Quelle: Timeanddate. Berechnete Sonnenuntergangszeiten in Schweizer Ortszeit; die Zeitumstellung ist berücksichtigt.
Die tatsächliche Tageslänge nimmt zwischen Samstag und Sonntag an diesen Orten nur um rund drei Minuten ab. Der Unterschied von gut einer Stunde bei der angezeigten Sonnenuntergangszeit entsteht hauptsächlich durch das Zurückstellen der Uhren.
Warum die Sonne hinter den Bergen früher weg sein kann
Die Tabellenwerte sind astronomische Orientierungswerte. Sie sagen nicht, wann die letzten Sonnenstrahlen auf einem bestimmten Balkon, Dorfplatz oder Wanderweg verschwinden.
Gerade in Graubünden können Bergflanken die Sonne schon früher verdecken. Entscheidend sind der genaue Standort und die Höhe des Horizonts in Richtung der untergehenden Sonne. Auch innerhalb derselben Gemeinde kann die direkte Besonnung deshalb unterschiedlich lange dauern.
Ein Platz im Schatten liegt zudem nicht automatisch schon in der Dunkelheit: Der Himmel liefert weiterhin indirektes Licht.
Wie lange bleibt nach Sonnenuntergang noch Dämmerlicht?
Am Sonntag endet die berechnete bürgerliche Abenddämmerung in Chur um 17.48 Uhr, in Davos und St. Moritz jeweils um 17.47 Uhr. Zwischen Sonnenuntergang und dem Ende dieser ersten Dämmerungsphase liegen damit ungefähr 31 Minuten.
Auch danach ist es nicht schlagartig vollständig dunkel. Weitere Dämmerungsphasen folgen. Wie gut Wege und Hindernisse erkennbar bleiben, hängt allerdings auch von Wetter und Umgebung ab.
Für die nächste Tour: Plant die Rückkehr nicht erst auf das Ende der Dämmerung. Berücksichtigt schattige Talabschnitte und nehmt bei längeren Ausflügen eine Stirnlampe mit. Die Sonnenuntergangszeit allein ist keine Garantie für ausreichende Sicht auf dem gesamten Weg.