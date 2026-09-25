Panorama

Im Herbst steigt die Gefahr von Wildunfällen. Wer ein Tier anfährt, muss sofort handeln. Einfach weiterzufahren oder das verletzte Tier anzufassen, ist keine Option.

Ein Reh taucht plötzlich im Scheinwerferlicht auf, ein Hirsch rennt über die Fahrbahn oder ein Fuchs wird vom Auto erfasst: Besonders im Herbst und Winter müssen Autofahrerinnen und Autofahrer in der Schweiz jederzeit mit Wildtieren auf der Strasse rechnen. Kommt es zu einer Kollision, zählt jedoch nicht nur das richtige Verhalten während des Zusammenstosses. Auch danach müssen klare Regeln beachtet werden.

In Graubünden kommt es fast zweimal täglich zu einem Wildunfall

Wie häufig Tiere auf Schweizer Strassen geraten, zeigen die Zahlen aus Graubünden. Die Kantonspolizei registrierte 2025 insgesamt 659 Verkehrsunfälle, bei denen ein wildlebendes Tier auf die Fahrbahn gelaufen war.

Das entspricht durchschnittlich rund 1,8 Wildunfällen pro Tag. Bei 654 Ereignissen blieb es bei Sachschäden, fünf Unfälle endeten mit Personenschäden.

Im Jahr zuvor waren in Graubünden noch 683 entsprechende Unfälle registriert worden. Obwohl die Zahl leicht zurückgegangen ist, bleibt das Risiko gerade in einem weitläufigen Bergkanton mit vielen Waldgebieten erheblich.

Nach einem Wildunfall muss die Polizei verständigt werden

Nach einer Kollision sollten Autofahrer zunächst an einer sicheren Stelle anhalten, den Warnblinker einschalten und die Unfallstelle mit dem Pannendreieck absichern.

Anschliessend muss der Unfall unverzüglich der Polizei unter der Notrufnummer 117 gemeldet werden. Die Polizei bietet je nach Situation die zuständige Wildhüterin, den Wildhüter oder eine andere Fachperson auf.

Für die Meldung sind möglichst genaue Angaben wichtig: