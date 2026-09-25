Panorama

Der Dieselpreis steigt in der Schweiz auf ein neues Rekordhoch. Ein Liter kostet durchschnittlich 2.46 Franken. Innerhalb eines Monats verteuerte sich eine Tankfüllung deutlich.

Noch nie mussten Autofahrerinnen und Autofahrer in der Schweiz im landesweiten Durchschnitt so viel für Diesel bezahlen. Nach der aktuellen Preistabelle des Touring Club Schweiz kostet ein Liter 2.46 Franken. Damit ist der erst wenige Tage zuvor gemeldete Rekord bereits wieder überholt. Am 17. September hatte der TCS noch einen Durchschnittspreis von 2.41 Franken ausgewiesen. Zwei Tage später waren es bereits weitere fünf Rappen mehr.

So viel mehr kostet eine Tankfüllung

Wie stark sich der Preisanstieg auf die Rechnung auswirkt, hängt von der Grösse des Tanks ab. Bei einem Literpreis von 2.46 Franken ergeben sich folgende Kosten:

40 Liter: 98.40 Franken – vor einem Monat waren es 90.80 Franken. Das sind 7.60 Franken mehr .

98.40 Franken – vor einem Monat waren es 90.80 Franken. Das sind . 50 Liter: 123 Franken – vor einem Monat waren es 113.50 Franken. Das sind 9.50 Franken mehr .

123 Franken – vor einem Monat waren es 113.50 Franken. Das sind . 60 Liter: 147.60 Franken – vor einem Monat waren es 136.20 Franken. Das sind 11.40 Franken mehr.

Wer seinen Wagen zweimal im Monat mit jeweils 60 Litern Diesel füllt, bezahlt damit gegenüber dem Stand vom 20. August rund 22.80 Franken zusätzlich. Auf ein Jahr hochgerechnet wären das bei unveränderten Preisen mehr als 270 Franken.

Auch im Vergleich zum Jahresbeginn fällt der Unterschied erheblich aus. Am 1. Januar kostete Diesel durchschnittlich 1.78 Franken pro Liter. Eine Tankfüllung mit 60 Litern war damals für 106.80 Franken erhältlich. Beim aktuellen Durchschnittspreis sind es 147.60 Franken – also 40.80 Franken mehr.

Auch Benzin wird immer teurer

Nicht nur Dieselfahrer müssen tiefer in die Tasche greifen. Auch die Preise für Benzin sind in den vergangenen Wochen deutlich gestiegen.