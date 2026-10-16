Panorama

Im Bergell und im Puschlav steht am Sonntag, 18. Oktober, die Kastanie im Mittelpunkt. In Castasegna und Campascio warten geröstete Marroni, regionale Produkte und ein Rahmenprogramm.

Wer am Sonntag einen herbstlichen Ausflug plant, hat in zwei Bündner Südtälern die Wahl: In Castasegna endet das «Festival della Castagna» mit einem Fest auf dem Dorfplatz. Im Puschlav bildet die «Sagra della castagna» bei Campascio den Höhepunkt der Kastanienwoche. Beide Veranstaltungen verbinden regionale Spezialitäten mit einem Markt. Die Orte und Zeiten unterscheiden sich jedoch.

Castasegna feiert mit Marroni und Kinderprogramm

Das Abschlussfest in Castasegna im Bergell beginnt am Sonntag, 18. Oktober, um 11.30 Uhr und dauert bis 16 Uhr. Auf dem Dorfplatz gibt es ein gemeinsames Mittagessen, einen kleinen Markt mit lokalen Produkten und Livemusik. Zum Angebot gehören auch «Brascher», geröstete Kastanien.

Für Kinder sind zwischen 13.30 und 15.30 Uhr Zauberspiele mit Clown Pablo angekündigt. Um 14 Uhr beginnt eine Führung durch die Villa Garbald, für die eine Anmeldung erforderlich ist.

Für das Fest selbst braucht es keine Anmeldung. Laut Veranstalter findet es bei jeder Witterung statt; bei Regen stehen überdachte Bereiche zur Verfügung.

Im Puschlav gibt es einen Markt und Führungen

Die «Sagra della castagna» findet ebenfalls am Sonntag, 18. Oktober, statt – von 10 bis 17 Uhr beim Sportzentrum Casai bei Campascio in der Gemeinde Brusio.