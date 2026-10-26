Panorama

Schlepper begleiten die «Mein Schiff 3», doch dann kommt es zur Kollision: Ein Augenzeugenvideo zeigt den Unfall in Bremerhaven. Die geplante Kanaren-Reise ist inzwischen abgesagt.

Der Abstand zum Containerschiff wird immer kleiner – dann folgt der Zusammenstoss: Ein Augenzeugenvideo hält fest, wie die «Mein Schiff 3» am Sonntag, 25. Oktober, beim Auslaufen aus Bremerhaven mit einem festgemachten Frachter kollidiert.

Aufnahme zeigt den Zusammenstoss im Hafen

Nach den inzwischen veröffentlichten Polizeiangaben erfasste eine Böe die «Mein Schiff 3» und drückte sie gegen zwei Containerschiffe. Unter anderem wurden Rettungsboote, deren Kräne und die Aussenhaut des Kreuzfahrtschiffs beschädigt. Verletzte oder einen Wassereinbruch gab es nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

Kanaren-Reise für die Gäste abgesagt

An Bord waren laut TUI Cruises 2428 Gäste und 922 Besatzungsmitglieder. Die «Mein Schiff 3» kehrte nach dem Unfall zum Terminal zurück.

Die geplante Kanaren-Kreuzfahrt ist nach Informationen des NDR abgesagt. Die Passagiere seien aufgefordert worden, nach Hause zu fahren. Alle drei beteiligten Schiffe erhielten zunächst ein Auslaufverbot.

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