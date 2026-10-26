«Mein Schiff 3»: Video zeigt, wie das Kreuzfahrtschiff gegen einen Frachter kracht
Der Abstand zum Containerschiff wird immer kleiner – dann folgt der Zusammenstoss: Ein Augenzeugenvideo hält fest, wie die «Mein Schiff 3» am Sonntag, 25. Oktober, beim Auslaufen aus Bremerhaven mit einem festgemachten Frachter kollidiert.
Aufnahme zeigt den Zusammenstoss im Hafen
Nach den inzwischen veröffentlichten Polizeiangaben erfasste eine Böe die «Mein Schiff 3» und drückte sie gegen zwei Containerschiffe. Unter anderem wurden Rettungsboote, deren Kräne und die Aussenhaut des Kreuzfahrtschiffs beschädigt. Verletzte oder einen Wassereinbruch gab es nach bisherigen Erkenntnissen nicht.
Kanaren-Reise für die Gäste abgesagt
An Bord waren laut TUI Cruises 2428 Gäste und 922 Besatzungsmitglieder. Die «Mein Schiff 3» kehrte nach dem Unfall zum Terminal zurück.
Die geplante Kanaren-Kreuzfahrt ist nach Informationen des NDR abgesagt. Die Passagiere seien aufgefordert worden, nach Hause zu fahren. Alle drei beteiligten Schiffe erhielten zunächst ein Auslaufverbot.