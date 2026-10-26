Statt auf die Kanaren geht es zurück nach Hause: Nach dem Unfall der «Mein Schiff 3» am Sonntagabend ist die geplante Kreuzfahrt abgesagt. Nach Informationen des NDR wurden die Passagiere aufgefordert, die Heimreise anzutreten. Das Kreuzfahrtschiff war beim Auslaufen aus Bremerhaven mit zwei Containerschiffen kollidiert. Verletzte wurden nicht gemeldet.
Wer muss die Heimreise bezahlen?
Welche Kosten TUI Cruises den Gästen konkret erstattet und wie die Rückreise organisiert wird, liess sich anhand der bislang verfügbaren Mitteilungen noch nicht abschliessend klären. Gesetzlich kommt es darauf an, welche Leistungen gebucht wurden und welches Recht für den Reisevertrag gilt.
Bei einer abgebrochenen Pauschalreise kann der Veranstalter verpflichtet sein, die Rückbeförderung zu organisieren. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass jede selbst gebuchte Fahrt bis zur eigenen Haustür erstattet wird.
Gilt Schweizer Pauschalreiserecht, sieht Artikel 13 vor: Kann ein erheblicher Teil der Reise nicht erbracht werden und ist keine geeignete Fortsetzung möglich, muss der Veranstalter eine gleichwertige Beförderung zum Abreiseort oder zu einem anderen vereinbarten Ort bereitstellen. Dafür darf er keinen Preisaufschlag verlangen.
Für einen Schweizer Gast ist deshalb entscheidend, ob beispielsweise die An- und Rückreise ab der Schweiz zum gebuchten Paket gehören oder ob die Kreuzfahrt erst in Bremerhaven beginnt. Eine separat organisierte Anreise muss gesondert beurteilt werden.
Auch nach deutschem Pauschalreiserecht muss der Veranstalter unter den gesetzlichen Voraussetzungen die notwendige Rückbeförderung übernehmen, wenn die Beförderung Bestandteil des Vertrags war. Die dadurch entstehenden Mehrkosten trägt der Veranstalter.
Bekommen die Gäste den Reisepreis zurück?
Für ausgefallene Reiseleistungen kommen Rückzahlungs- beziehungsweise Minderungsansprüche infrage. Eine vollständige Rückzahlung sämtlicher Kosten lässt sich jedoch nicht pauschal für jede Buchung versprechen.
Nach Schweizer Recht ist bei erheblich ausgefallenen Leistungen nach Reisebeginn der Unterschied zwischen den vorgesehenen und den tatsächlich erbrachten Leistungen massgeblich. Nach deutschem Recht entfällt bei einer entsprechenden Vertragsbeendigung der Preisanspruch für Leistungen, die nicht mehr erbracht werden; bereits dafür bezahlte Beträge müssen erstattet werden.
Davon zu unterscheiden ist zusätzlicher Schadenersatz, etwa für weitere finanzielle Nachteile. Nach deutschem Recht kann auch eine Entschädigung für nutzlos aufgewendete Ferienzeit infrage kommen. Solche Ansprüche können aber ausgeschlossen sein, wenn unvermeidbare, aussergewöhnliche Umstände den Reisemangel verursacht haben. Ob diese Voraussetzungen beim Unfall erfüllt sind, ist nicht abschliessend geklärt.
Was betroffene Reisende jetzt festhalten sollten
Für die Klärung mit dem Veranstalter helfen folgende Unterlagen und Schritte:
Buchungsbestätigung prüfen: Welche Transportleistungen gehören zum Paket?
Rückreise abstimmen: Vor einer teuren Ersatzbuchung möglichst schriftlich klären, welche Verbindung organisiert oder bezahlt wird.
Belege aufbewahren: Tickets, notwendige Übernachtungen und andere zusätzliche Ausgaben dokumentieren.
Zusagen sichern: Informationen zu Erstattungen und zur Reiseabsage schriftlich bestätigen lassen.
Die zentrale Frage bleibt damit für jede Buchung: Welche Rückbeförderung war vereinbart – und welche Lösung bietet der Veranstalter jetzt an?