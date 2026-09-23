Panorama

Zehn Velolampen-Sets treten im «Kassensturz»-Test gegeneinander an. Das teuerste Produkt gewinnt, doch ausgerechnet sein Rücklicht macht überraschend früh schlapp.

Mit dem Beginn der dunkleren Jahreszeit wird eine gute Beleuchtung am Velo wieder besonders wichtig. Trotzdem ist laut der Beratungsstelle für Unfallverhütung jede vierte Person bei Dunkelheit ohne Licht unterwegs. Dabei liegt das Unfallrisiko für Velofahrer nachts deutlich höher als am Tag. «Kassensturz» und das Konsumentenmagazin «Saldo» haben deshalb zehn wiederaufladbare Sets aus Front- und Rücklicht im Labor prüfen lassen.

Veloplus gewinnt den Velolampen-Test

Den ersten Platz belegt das «Apollo 500 + Sichtbar Pro Lichtset» von Veloplus. Mit der Gesamtnote 5,2 erzielt es das beste Ergebnis unter den zehn untersuchten Produkten.

Das Set überzeugte insbesondere bei der Sichtbarkeit für andere Verkehrsteilnehmer. In dieser Kategorie erhält es die Note 5,5. Auch die Handhabung bewerteten die Tester mit der hohen Note 5,9.

Mit einem Testpreis von 99.90 Franken ist der Testsieger gleichzeitig das teuerste Produkt im Vergleich. Vollständig überzeugen kann aber auch das Veloplus-Set nicht.

Beim Testsieger hält das Rücklicht nur eine Stunde

Die deutliche Schwäche des Testsiegers ist sein Akku. Das Rücklicht hielt bei maximaler Leistung lediglich eine Stunde durch. Für die Akkuleistung erreicht das Set deshalb nur die Note 4,1.

Veloplus erklärte gegenüber «Kassensturz», dass es bei dem Rücklicht «Sichtbar Pro» je nach Produktionscharge Probleme mit der Akkulaufzeit gegeben habe. Das Produkt sei ein Auslaufmodell und in einigen Geschäften bereits nicht mehr erhältlich.

Damit läuft auch das getestete «Apollo 500 + Sichtbar Pro Lichtset» aus. Ein neues Rücklicht soll das bisherige Modell ersetzen.