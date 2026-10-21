Panorama

MeteoAlarm warnt in 54 Schweizer Regionen vor starkem Regen. Die Warnungen der Stufe Gelb gelten teilweise bis Donnerstagmorgen. Eine Karte zeigt, welche Gebiete betroffen sind.

In zahlreichen Regionen der Schweiz ist es am Mittwoch, 21. Oktober, nass und windig. Besonders ergiebige Niederschläge werden entlang des Alpenhauptkamms und auf der Alpensüdseite erwartet. Für zahlreiche Gebiete gilt deshalb eine Wetterwarnung der Stufe Gelb. Gleichzeitig sinkt die Schneefallgrenze deutlich.

Starkregenwarnung in der Schweiz: Karte zeigt betroffene Gebiete

Die Warnungen von MeteoAlarm betreffen insbesondere das Tessin, Graubünden sowie Teile der Zentral- und Ostschweiz. Im Süden stehen unter anderem das Locarnese, das Verzascatal, die Leventina und das Bleniotal auf der Liste. In Graubünden gehören Davos, das Albulatal, das Rheinwald und die Region Flims-Laax zu den betroffenen Gebieten. Auch im Berner Oberland, im Glarnerland und in mehreren Urner Tälern wird vor Starkregen gewarnt. Die Warnstufe Gelb weist auf eine mässige Gefährdung hin.

Die Warnungen laufen je nach Region zu unterschiedlichen Zeiten aus: In 27 Gebieten gelten sie bis um Mitternacht, in weiteren 27 bis um 3 Uhr morgens am Donnerstag. MeteoAlarm stellt hier auf seiner Webseite eine Karte mit den Warnungen bereit.

Schneefallgrenze sinkt stellenweise auf 1000 Meter

Neben dem Regen bringt der Wetterumschwung auch Schnee. Laut MeteoSchweiz fällt die Schneefallgrenze auf der Alpennordseite bis Mittwochabend von 2500 auf rund 1400 Meter. In inneralpinen Tälern kann sie in der Nacht auf Donnerstag örtlich bis auf 1000 Meter sinken.