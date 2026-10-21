Panorama

MeteoAlarm warnt in zahlreichen Bündner Regionen vor starkem Regen. Gleichzeitig sinkt die Schneefallgrenze deutlich.

Graubünden erwartet ein nasser und kühler Mittwoch. Besonders entlang des Alpenhauptkamms fällt am 21. Oktober anhaltender, teils ergiebiger Niederschlag. Für mehrere Regionen gilt deshalb eine Wetterwarnung der Stufe Gelb.

Karte: Für diese Bündner Regionen gilt eine Wetterwarnung

MeteoAlarm hat für insgesamt 22 Warngebiete in Graubünden eine Starkregenwarnung der Stufe Gelb herausgegeben. Je nach Region gelten unterschiedliche Zeiten.

Bis Donnerstag, 22. Oktober, um 00.00 Uhr sind folgende 15 Gebiete betroffen: Bregaglia (Bergell), Alto Moesano, Basso Moesano, Savognin, Schams, Riein-Safiental, Albulatal, Brigels, Nördliches Tavetsch, Val Medel-Sumvitg, Bivio-Avers, Lugnez-Valsertal, Rheinwald, Zuoz und St. Moritz.

sind folgende 15 Gebiete betroffen: Bregaglia (Bergell), Alto Moesano, Basso Moesano, Savognin, Schams, Riein-Safiental, Albulatal, Brigels, Nördliches Tavetsch, Val Medel-Sumvitg, Bivio-Avers, Lugnez-Valsertal, Rheinwald, Zuoz und St. Moritz. Bis Donnerstag, 22. Oktober, um 03.00 Uhr gelten die Warnungen für diese sieben Gebiete: Flims-Laax, Domleschg, Landquart-Chur, Schiers, Schanfigg, Küblis-Klosters und Davos.

Die Warnungen beginnen nicht überall gleichzeitig. In Schiers, Schanfigg, Küblis-Klosters und Davos gilt die Warnung erst ab Mittwochabend um 21 Uhr. MeteoAlarm stellt hier auf seiner Webseite eine Karte mit den Warnungen bereit.