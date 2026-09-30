Panorama

Heftige Regenfälle haben in Katalonien Strassen, Keller und Metrostationen überflutet. Besonders betroffen waren Barcelona und mehrere Regionen entlang der Mittelmeerküste.

Nach den schweren Unwettern in Südfrankreich hat heftiger Starkregen auch den Nordosten Spaniens getroffen. In Katalonien fielen am Dienstag, 29. September, innerhalb kürzester Zeit enorme Regenmengen. Die spanische Wetterbehörde AEMET rief zeitweise die höchste Warnstufe Rot aus. In Teilen der Provinz Barcelona wurden innerhalb einer Stunde rund 100 Liter Regen pro Quadratmeter registriert.

Diese Regionen in Katalonien waren besonders betroffen

Von den heftigen Niederschlägen betroffen waren vor allem die Küsten- und Vorküstenregionen zwischen Tarragona, Barcelona und Girona.

Besonders viele Einsätze wurden aus folgenden Gebieten gemeldet:

Barcelona und das Barcelonès

Vallès Occidental mit Sant Cugat del Vallès

Baix Llobregat mit L'Hospitalet und Cornellà

Alt Penedès und Garraf

Anoia

Maresme

Vallès Oriental

La Selva

Baix Empordà und der Raum Girona

Teile der Provinz Tarragona

Sant Cugat del Vallès gehörte zu den am stärksten betroffenen Orten. Dort liefen Geschäfte, Keller und Tiefgaragen voll. In einzelnen Garagen soll das Wasser zeitweise eine Höhe von fast zwei Metern erreicht haben.

Auch in L'Hospitalet de Llobregat und Cornellà mussten die Einsatzkräfte zu zahlreichen überfluteten Gebäuden und Strassen ausrücken.

Überschwemmungen legen Teile von Barcelona lahm

In Barcelona führte der Starkregen zu erheblichen Problemen im öffentlichen Verkehr. Wegen überfluteter Streckenabschnitte und Stationen wurde der Betrieb auf mehreren Metrolinien zeitweise eingeschränkt.