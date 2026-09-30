Panorama

Im Süden Frankreichs gilt wegen extremer Regenfälle die höchste Warnstufe. Schulen und Strassen sind geschlossen. Eine Live-Karte zeigt die aktuelle Wetterlage.

Ein schweres Mittelmeer-Unwetter hat in Südfrankreich Überschwemmungen ausgelöst. Besonders angespannt ist die Lage in den Départements Gard und Hérault. Météo-France hat dort am Mittwochmorgen die höchste Warnstufe Rot für Starkregen und Überflutungen ausgerufen. Innerhalb weniger Stunden gingen örtlich enorme Regenmengen nieder.

Live-Karte zeigt die aktuellen Unwetterwarnungen

Die Karte zeigt die aktuellen Unwetterwarnungen beziehungsweise die Ausbreitung der Regengebiete über Südfrankreich. Die Lage kann sich innerhalb kurzer Zeit verändern.

Eine Regenradarkarte zeigt, wo derzeit besonders intensive Niederschläge auftreten. Sie stellt jedoch keine amtlich bestätigten Überschwemmungsflächen dar. Für offizielle Warnungen ist die Karte von Météo-France massgebend. Die Pegelstände und Hochwasserwarnungen der Flüsse veröffentlicht der französische Dienst Vigicrues.