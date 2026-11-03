Auf der griechischen Ferieninsel Rhodos haben schwere Regenfälle für Überschwemmungen gesorgt. Besonders betroffen ist die Region um Archangelos im Nordosten der Insel. Dort standen nach 17 Stunden Dauerregen Strassen und Häuser unter Wasser, wie der griechische Fernsehsender ERTNews berichtete. Der Zivilschutz rief die Bevölkerung dazu auf, sich nicht unnötig im Freien aufzuhalten und auf Autofahrten zu verzichten. Auch am Dienstag, 3. November, ist die Unwettergefahr noch nicht vorbei.

Unwetter auf Rhodos: Wie ist die Lage heute?

Für die Dodekanes-Inseln, zu denen Rhodos gehört, gelten am Dienstag weiterhin Wetterwarnungen. Laut MeteoAlarm besteht wegen schwerer Gewitter bis 20 Uhr griechischer Ortszeit die Warnstufe Orange. Zusätzlich wird bis 17 Uhr vor starken Regenfällen gewarnt. Ab 17 Uhr gilt eine gelbe Regenwarnung, die bis in die Nacht auf Mittwoch andauert.

Überschwemmungen auf Rhodos: Schulen geschlossen

Die heftigen Niederschläge haben auf Rhodos bereits erhebliche Auswirkungen. In der Gemeinde Archangelos wurden Strassen und Wohnhäuser überflutet. Aufnahmen von Einwohnern in sozialen Netzwerken zeigen, wie sich Strassen zeitweise in stark strömende Wasserläufe verwandelten.

Die griechischen Behörden reagierten mit Vorsichtsmassnahmen. Noch während der Nacht auf Montag verschickte der Zivilschutz Warnmeldungen per SMS und forderte die Inselbewohner auf, unnötige Wege im Freien und Autofahrten zu vermeiden. Die Schulen blieben am Montag vorerst geschlossen.