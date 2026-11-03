In Griechenland bleibt die Unwetterlage angespannt. Nach aussergewöhnlich starken Regenfällen im Oktober haben erneut heftige Niederschläge mehrere Regionen getroffen. Besonders auf der Ferieninsel Rhodos kam es zu Überschwemmungen. Auch auf Samos und in der Hafenstadt Volos musste die Feuerwehr ausrücken. Der griechische Wetterdienst EMY warnt vor weiteren starken Regenfällen und Gewittern, insbesondere im Westen und Norden des Landes.

Unwetter in Griechenland: Wo gelten heute Warnungen?

Für zahlreiche Regionen Griechenlands wurden Warnungen vor Starkregen und schweren Gewittern herausgegeben. Die Warnstufen reichen von Gelb über Orange bis Rot. Besonders hohe Warnstufen gelten unter anderem für Teile Nordgriechenlands und die nordöstlichen Ägäisinseln. Für den 3. November 2026 wurden unter anderem folgende Regionen mit Unwetterwarnungen erfasst (Stand 3.11.2026, 10.00 Uhr):