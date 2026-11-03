In Griechenland bleibt die Unwetterlage angespannt. Nach aussergewöhnlich starken Regenfällen im Oktober haben erneut heftige Niederschläge mehrere Regionen getroffen. Besonders auf der Ferieninsel Rhodos kam es zu Überschwemmungen. Auch auf Samos und in der Hafenstadt Volos musste die Feuerwehr ausrücken. Der griechische Wetterdienst EMY warnt vor weiteren starken Regenfällen und Gewittern, insbesondere im Westen und Norden des Landes.
Unwetter in Griechenland: Wo gelten heute Warnungen?
Für zahlreiche Regionen Griechenlands wurden Warnungen vor Starkregen und schweren Gewittern herausgegeben. Die Warnstufen reichen von Gelb über Orange bis Rot. Besonders hohe Warnstufen gelten unter anderem für Teile Nordgriechenlands und die nordöstlichen Ägäisinseln. Für den 3. November 2026 wurden unter anderem folgende Regionen mit Unwetterwarnungen erfasst (Stand 3.11.2026, 10.00 Uhr):
Die interaktive Unwetterkarte von MeteoAlarm zeigt, in welchen Gebieten Warnungen bestehen und wie schwer die erwarteten Wetterereignisse ausfallen können.
Griechenland erlebt regenreichen Herbst
Die jüngsten Überschwemmungen folgen auf einen bereits ungewöhnlich nassen Oktober. In verschiedenen Landesteilen kam es wiederholt zu heftigen Unwettern, die auch den Ferienaufenthalt zahlreicher Touristen beeinträchtigten
Besonders auffällig waren die Niederschlagsmengen auf Euböa. Nach Messungen des Nationalen Observatoriums Athen fielen dort örtlich innerhalb von vier Tagen 408 Liter Regen pro Quadratmeter. Das entspricht etwa dem Vierfachen der Regenmenge, die normalerweise während des gesamten Oktobers zusammenkommt.
Noch höhere Niederschlagsmengen wurden Mitte Oktober auf Kreta registriert. Dort fielen stellenweise mehr als 1000 Liter Regen pro Quadratmeter.