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Unwetter im Süden Italiens: Diese Regionen sind betroffen | Südostschweiz

Startseite Panorama Unwetter im Süden Italiens: Diese Regionen sind betroffen Panorama Unwetter im Süden Italiens: Diese Regionen sind betroffen Starker Wind und hoher Wellengang treffen Süditalien. Besonders im Fokus stehen Apulien, Basilikata und Kalabrien. Auch für Kampanien und Sizilien zeigt die Wetterkarte Warnungen. Nikola Brankovic 14.10.2026, 11:07 Uhr Südostschweiz bei Google bevorzugen Wer derzeit im Süden Italiens Ferien macht, muss vor allem an den Küsten mit ungemütlichem Wetter rechnen. Für Mittwoch, 14. Oktober, werden kräftige Nordwinde erwartet. Örtlich sind Böen von mehr als 60 bis 70 Kilometern pro Stunde möglich, berichtet das Wetterportal von ANSA. Diese Regionen sind auf der Warnkarte markiert Die vorliegende Meteoalarm-Karte zeigt folgende Gebiete: Apulien – Orange: Die Region am Absatz des italienischen Stiefels, mit Bari und dem Salento.

Die Region am Absatz des italienischen Stiefels, mit Bari und dem Salento. Basilikata – Orange: Die Region zwischen Apulien und Kalabrien.

Die Region zwischen Apulien und Kalabrien. Kalabrien – Orange: Die südliche Spitze des italienischen Festlands.

Die südliche Spitze des italienischen Festlands. Kampanien – Gelb: Die Region rund um Neapel.

Die Region rund um Neapel. Sizilien – Gelb: Die Insel südlich des Festlands. Die betroffenen Regionen im Süden Italiens. Bild: Meteoalarm.org

Die Farben zeigen Warnstufen, keine bereits eingetretenen Schäden. Welche Wettergefahr gemeint ist und wie lange die einzelne Warnung gilt, lässt sich auf der Live-Karte von Meteoalarm durch Anklicken des jeweiligen Gebiets prüfen.

Stürmische Böen und hohe Wellen bis Mittwochabend

Nach dem von MeteoWeb wiedergegebenen Warnbulletin des italienischen Luftwaffen-Wetterdienstes werden bis Mittwochabend starke Winde mit Böen bis Sturmstärke in Apulien, Basilikata und Kalabrien erwartet. Besonders im Fokus stehen die ionischen Gebiete der beiden letztgenannten Regionen.

An Apuliens Adriaküste und Kalabriens ionischer Küste droht starker Wellengang. Auch auf dem Ionischen Meer werden am Mittwoch sehr raue Bedingungen erwartet.

Die Regenlage entspannt sich dagegen: Der nationale Zivilschutz weist in seinem Bulletin für den 14. Oktober keine Warnung vor hydrologischen oder durch Gewitter verursachten Gefahren aus. Das schliesst meteorologische Wind- und Seegangswarnungen nicht aus.