Panorama

Ab dem 1. Oktober gelten in der Schweiz mehrere neue Regeln. Sie betreffen Tempo 30, Berufsabschlüsse, Unternehmen, E-Lieferwagen und den Handel mit Kosovo.

Mit dem Beginn des Oktobers treten in der Schweiz mehrere neue Gesetze und Verordnungen in Kraft. Für zahlreiche Berufsleute gibt es neue Titelzusätze, Unternehmen müssen ihre tatsächlichen Eigentümer offenlegen, und für Tempo 30 auf Hauptverkehrsachsen gelten strengere Voraussetzungen.

Viele Berufsleute dürfen einen neuen Titel tragen

Wer eine höhere Berufsbildung abgeschlossen hat, darf ab Oktober einen zusätzlichen englischen Titel verwenden. Eingeführt werden die Bezeichnungen «Professional Bachelor» und «Professional Master».

Den Titelzusatz «Professional Bachelor» dürfen Absolventinnen und Absolventen einer eidgenössischen Berufsprüfung sowie einer höheren Fachschule verwenden. Der «Professional Master» ist für Personen mit einer eidgenössischen höheren Fachprüfung vorgesehen.

Die Neuerung gilt nicht nur für künftige Absolventinnen und Absolventen. Auch Personen, die ihren Abschluss bereits vor Jahren erworben haben, dürfen den entsprechenden Zusatz ab dem 1. Oktober zusammen mit ihrem geschützten Berufstitel führen.

Bei neuen Abschlüssen soll der Titelzusatz künftig direkt auf dem Fachausweis oder Diplom erscheinen. Die neuen Bezeichnungen sollen Schweizer Berufsabschlüsse insbesondere auf dem internationalen Arbeitsmarkt verständlicher und sichtbarer machen.

Wichtig: Die Zusätze ersetzen den bisherigen geschützten Berufstitel nicht, sondern werden gemeinsam mit diesem geführt.

Für Tempo 30 auf Hauptachsen gelten strengere Vorgaben

Wer auf einer verkehrsorientierten Strasse Tempo 30 einführen möchte, muss künftig eine zusätzliche Voraussetzung erfüllen. In einem Gutachten muss nachgewiesen werden, dass die Temporeduktion keinen unerwünschten Ausweichverkehr in Wohnquartiere verursacht.