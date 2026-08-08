Swiss Lotto Zahlen heute: Gewinnzahlen und Resultat vom Samstag, 8. August 2026

Panorama

Die Swiss-Lotto-Ziehung vom Samstag, 8. August 2026, ist abgeschlossen. Hier gibt es die Gewinnzahlen auf einen Blick.

Auch am Samstagabend hoffen wieder zahlreiche Spielerinnen und Spieler auf den Hauptgewinn. Welche Gewinnzahlen wurden gezogen?

Swiss Lotto: Die Gewinnzahlen vom Samstag, 8. August 2026

Die offiziellen Swiss-Lotto-Gewinnzahlen der Ziehung vom Samstag, 8. August 2026, lauten nach Angaben von Swisslos:

Gewinnzahlen: 2, 6, 8, 14, 38, 40

Glückszahl: 1

Replay: 8

Joker: 816904

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So funktioniert Swiss Lotto

Swiss Lotto wird seit 1970 angeboten. Gespielt wird mit sechs Zahlen aus dem Zahlenbereich 1 bis 42 sowie einer Glückszahl. Ab drei richtigen Zahlen ist ein Gewinn möglich. Wer alle sechs Gewinnzahlen richtig tippt, gewinnt den Jackpot. Die Ziehungen finden jeweils am Mittwoch und Samstag statt.

Zusätzlich bietet Swiss Lotto mit Replay eine kostenlose Zusatzchance. Auf jedem Spielschein wird automatisch eine zufällige Replay-Zahl zwischen 1 und 13 aufgedruckt. Stimmt diese mit der gezogenen Replay-Zahl überein, erhalten Spielerinnen und Spieler eine kostenlose erneute Teilnahme bei Swiss Lotto in Höhe ihres ursprünglichen Spieleinsatzes.

Joker ist eine optionale Zusatzlotterie zu Swiss Lotto. Dabei wird eine sechsstellige Joker-Zahl gezogen. Für einen Gewinn müssen die Endziffern der eigenen Joker-Zahl von rechts nach links mit der gezogenen Zahl übereinstimmen. Ab zwei richtigen Endziffern kann man einen Gewinn erhalten. Wer alle sechs Ziffern in der richtigen Reihenfolge trifft, gewinnt den Jackpot.