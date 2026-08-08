Swiss Lotto am Samstag, 8.8.2026: Jackpot geknackt? Die Quoten stehen fest

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Wurde der Jackpot bei Swiss Lotto geknackt? Hier gibt es die Gewinnquoten zur Ziehung am 8.8.2026 im Überblick.

Mit der Veröffentlichung der Gewinnzahlen stehen auch die offiziellen Gewinnquoten der Swiss Lotto-Ziehung vom Samstag, 8. August 2026, fest. Sie zeigen, ob der Jackpot geknackt wurde und wie viele Spielerinnen und Spieler in den einzelnen Gewinnklassen erfolgreich waren.

Swiss Lotto Resultat: Jackpot geknackt?

Bei Swiss Lotto werden sechs Zahlen aus dem Zahlenbereich 1 bis 42 sowie eine Glückszahl gezogen. Ab drei richtigen Zahlen ist ein Gewinn möglich. Wer alle sechs Gewinnzahlen richtig tippt, gewinnt den Jackpot. Die Ziehungen finden jeweils am Mittwoch und Samstag statt. Die Chance auf den Hauptgewinn liegt bei 1 zu 31'474'716. Bei der Ziehung am 8.8.2026 waren 17.3 Millionen Franken im Jackpot. Dieser wurde am Samstag nicht geknackt. Bei der nächsten Ziehung am Mittwoch sind CHF 18'200'000 im Jackpot.

Die Gewinnzahlen der Ziehung vom 8. August 2026 sind hier zu finden.

Swiss Lotto: Das sind die Gewinnquoten vom Samstag, 8.8.2026

Neben dem Jackpot gibt es mehrere weitere Gewinnklassen, in denen auch mit weniger richtigen Zahlen Gewinne möglich sind. Die Höhe der einzelnen Gewinne richtet sich bei Swiss Lotto unter anderem danach, wie viele gültige Tipps dieselbe Gewinnklasse erreicht haben. Die Gewinnquoten werden veröffentlicht, sobald die Anzahl der Gewinner in den einzelnen Gewinnklassen feststeht. Bei der Ziehung am Samstag, dem 8. August 2026 ergab sich die folgende Verteilung:

6 richtige Zahlen + Glückszahl: 0 Gewinner – CHF 0.00

6 richtige Zahlen: 0 Gewinner – CHF 0.00

5 richtige Zahlen + Glückszahl: 9 Gewinner – CHF 11'610.05

5 richtige Zahlen: 20 Gewinner – CHF 1'000.00

4 richtige Zahlen + Glückszahl: 340 Gewinner – CHF 182.20

4 richtige Zahlen: 2'054 Gewinner – CHF 78.30

3 richtige Zahlen + Glückszahl: 5'647 Gewinner – CHF 27.55

3 richtige Zahlen: 34'066 Gewinner – CHF 9.75

Joker: Die Gewinnquoten vom 8. August 2026

Joker ist eine optionale Zusatzlotterie zu Swiss Lotto. Dabei wird eine sechsstellige Joker-Zahl gezogen. Für einen Gewinn müssen die Endziffern der eigenen Joker-Zahl von rechts nach links mit der gezogenen Zahl übereinstimmen. Ab zwei richtigen Endziffern kann man einen Gewinn erhalten. Wer alle sechs Ziffern in der richtigen Reihenfolge trifft, gewinnt den Jackpot. Das sind die Quoten für die Ziehung am Samstag, dem 8. August 2026:

6 richtige Endziffern: 0 Gewinner – CHF 0.00

5 richtige Endziffern: 0 Gewinner – CHF 0.00

4 richtige Endziffern: 15 Gewinner – CHF 1'000.00

3 richtige Endziffern: 135 Gewinner – CHF 100.00

2 richtige Endziffern: 1'254 Gewinner – CHF 10.00

Swiss Lotto: Durchschnittliche Quoten

Im Durchschnitt werden in den einzelnen Gewinnklassen folgende Gewinne ausbezahlt:

6 richtige Zahlen + Glückszahl: Jackpot

6 richtige Zahlen: maximal CHF 1'000'000*

5 richtige Zahlen + Glückszahl: ca. CHF 10'000

5 richtige Zahlen: ca. CHF 1'000

4 richtige Zahlen + Glückszahl: ca. CHF 150

4 richtige Zahlen: ca. CHF 75

3 richtige Zahlen + Glückszahl: ca. CHF 25

3 richtige Zahlen: ca. CHF 10

* Die maximale erwartete Gewinnsumme wird unter allen Gewinnerinnen und Gewinnern dieser Gewinnklasse aufgeteilt.

Joker-Ziehung: Durchschnittliche Quoten

Im Durchschnitt gelten beim Joker folgende Gewinnquoten: