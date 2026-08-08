Street Parade 2026: Timetable für alle Bühnen in Zürich
Am Samstag, 8. August 2026, verwandelt sich das Zürcher Seebecken erneut in eine riesige Open-Air-Tanzfläche. Auf neun Bühnen und 30 Love Mobiles sorgen mehr als 200 nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler für elektronische Musik. Hier gibt es den Timetable für alle festen Bühnen als Übersicht.
Timetable der Street Parade 2026: Line-up und Headliner
Das Musikprogramm beginnt auf sämtlichen Bühnen um 13 Uhr. Die einzelnen Stages setzen unterschiedliche Schwerpunkte. Von internationalen Headlinern über Zürcher Clubsound bis zu Hardstyle und Psytrance ist für jede und jeden etwas dabei. Insgesamt treten über 200 Künstlerinnen und Künstler auf. Zu den bekanntesten Namen im Line-up gehören unter anderem Adam Beyer, Andrea Oliva, Archie Hamilton, Argy, Bart Skils, Blond:ish, Daria Kolosova, Ellen Allien, Hilit Kolet, Honeyluv, Johannes Schuster, Maceo Plex, Marlon Hoffstadt, Prada2000, Rampa, Satis Fyre, Sonny Fodera, Vintage Culture und Yamagucci. Mehr als 70 Prozent des Bühnenprogramms stammen von Schweizer DJs, rund ein Drittel davon sind Frauen. Alle Acts treten gagenfrei auf. Hier gibt es das genaue Line-up und den Timetable für jede Bühne:
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Opéra Stage: Timetable und Line-up
- 13.00 Uhr – RAMPA
- 14.30 Uhr – BLOND:ISH
- 15.45 Uhr – VINTAGE CULTURE
- 17.00 Uhr – MACEO PLEX
- 18.30 Uhr – ARGY
- 19.30 Uhr – MARLON HOFFSTADT
- 21.00 Uhr – DARIA KOLOSOVA
- 22.00 Uhr – ADAM BEYER
Center Stage: Timetable und Line-up
- 13.00 Uhr: JAQUET
- 14.30 Uhr: HONEYLUV
- 16.30 Uhr: ARCHIE HAMILTON
- 18.30 Uhr: HILIT KOLET
- 19.45 Uhr: YAMAGUCCI
- 21.00 Uhr: SONNY FODERA
- 22.30 Uhr: ANDREA OLIVA
Clubbing Stage: Timetable und Line-up
- 13.00 Uhr: SEVERAL DEFINITIONS • AUDIO GENEVA
- 14.00 Uhr: PASCI • FRIEDA'S BÜXE (ZH)
- 15.00 Uhr: ROSANNA • KLAUS (ZH)
- 16.00 Uhr: GIOSI • HIDDEN CLUB (SO)
- 17.00 Uhr: PEDRAM • SUPERMARKET (ZH)
- 18.00 Uhr: AIIA • HIVE CLUB (ZH)
- 19.00 Uhr: SEBASTIAN KONRAD
- 20.00 Uhr: VERA AMBERG • KIOSK (LU)
- 21.00 Uhr: DJ EQUIPMENT B2B JENNY CARA • KAUZ (ZH)
- 22.00 Uhr: NHÜ – D! CLUB (VD)
- 23.00 Uhr: ANDY KATZ • EXIL (ZH)
Innovation Stage
- 13.00 Uhr: ALEX NANTAYA
- 14.30 Uhr: SATYS FYRE
- 16.30 Uhr: PRADA2000
- 18.30 Uhr: FÉLICIE
- 20.30 Uhr: ELLEN ALLIEN
- 22.00 Uhr: JOHANNES SCHUSTER
Zürich Sound Stage
- 13.00 Uhr: ERIC
- 15.00 Uhr: DYMOS & JAY FASE
- 16.00 Uhr: CONTENANCE
- 17.00 Uhr: ANIMAL TRAINER LIVE
- 18.00 Uhr: DANGEL TWINS
- 19.30 Uhr: ANIMAL TRAINER
- 21.00 Uhr: READ THE NEWS
- 22.30 Uhr: MARCUS MEINHARDT
Generations Stage
- 13.00 Uhr: AMBIENT PINO
- 14.24 Uhr: OXY
- 15.45 Uhr: NIKORA & NORTHWIND
- 17.06 Uhr: FREQUENZKOBOLD
- 18.30 Uhr: DIGITAL REFLECTION
- 19.30 Uhr: PRODELIC
- 21.00 Uhr: JUMPSTREET
- 22.30 Uhr: TIMO LISSY
Opening Truck
- 13.00 Uhr: ADAM BEYER
- 14.00 Uhr: KAUFMANN
Young Talent Stage
- 13.00 Uhr: FYZZ
- 14.30 Uhr: YVES-MAURICE
- 16.00 Uhr: MARIAT
- 17.00 Uhr: ELIAFRED
- 18.30 Uhr: DAUGHTER IN LAW
- 19.30 Uhr: MICHELLE VANJA
- 20.30 Uhr: OKARA
- 21.30 Uhr: JESS MAWI
- 22.30 Uhr: BINA
Electric Circus Stage
- 21.15 Uhr: IBOR
- 22.00 Uhr: TANNER VS. IBOR
Den Timetable gibt es mitsamt Karte auch hier in diesem PDF zu finden (Seite 5). Weitere Informationen rund um das Programm, After Partys und mehr teilen die Veranstalter hier auf der Webseite der Street Parade.