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Panorama

Street Parade 2026: Timetable für alle Bühnen in Zürich

Die Street Parade 2026 findet heute in Zürich statt. Wer spielt wann auf welcher Bühne?
David Hahn
heute um 08:00 Uhr
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Am Samstag, 8. August 2026, verwandelt sich das Zürcher Seebecken erneut in eine riesige Open-Air-Tanzfläche. Auf neun Bühnen und 30 Love Mobiles sorgen mehr als 200 nationale und internationale Künstlerinnen und Künstler für elektronische Musik. Hier gibt es den Timetable für alle festen Bühnen als Übersicht.

Timetable der Street Parade 2026: Line-up und Headliner

Das Musikprogramm beginnt auf sämtlichen Bühnen um 13 Uhr. Die einzelnen Stages setzen unterschiedliche Schwerpunkte. Von internationalen Headlinern über Zürcher Clubsound bis zu Hardstyle und Psytrance ist für jede und jeden etwas dabei. Insgesamt treten über 200 Künstlerinnen und Künstler auf. Zu den bekanntesten Namen im Line-up gehören unter anderem Adam Beyer, Andrea Oliva, Archie Hamilton, Argy, Bart Skils, Blond:ish, Daria Kolosova, Ellen Allien, Hilit Kolet, Honeyluv, Johannes Schuster, Maceo Plex, Marlon Hoffstadt, Prada2000, Rampa, Satis Fyre, Sonny Fodera, Vintage Culture und Yamagucci. Mehr als 70 Prozent des Bühnenprogramms stammen von Schweizer DJs, rund ein Drittel davon sind Frauen. Alle Acts treten gagenfrei auf. Hier gibt es das genaue Line-up und den Timetable für jede Bühne:

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gestern
Ein 31-jähriger Deutscher hat am der Zürcher Street Parade mit einem mit Rohrbomben-Attrappen gefüllten Rücksack einen Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mann wurde verhaftet.

Opéra Stage: Timetable und Line-up

  • 13.00 Uhr – RAMPA
  • 14.30 Uhr – BLOND:ISH
  • 15.45 Uhr – VINTAGE CULTURE
  • 17.00 Uhr – MACEO PLEX
  • 18.30 Uhr – ARGY
  • 19.30 Uhr – MARLON HOFFSTADT
  • 21.00 Uhr – DARIA KOLOSOVA
  • 22.00 Uhr – ADAM BEYER

Center Stage: Timetable und Line-up

  • 13.00 Uhr: JAQUET
  • 14.30 Uhr: HONEYLUV
  • 16.30 Uhr: ARCHIE HAMILTON
  • 18.30 Uhr: HILIT KOLET
  • 19.45 Uhr: YAMAGUCCI
  • 21.00 Uhr: SONNY FODERA
  • 22.30 Uhr: ANDREA OLIVA

Clubbing Stage: Timetable und Line-up

  • 13.00 Uhr: SEVERAL DEFINITIONS • AUDIO GENEVA
  • 14.00 Uhr: PASCI • FRIEDA'S BÜXE (ZH)
  • 15.00 Uhr: ROSANNA • KLAUS (ZH)
  • 16.00 Uhr: GIOSI • HIDDEN CLUB (SO)
  • 17.00 Uhr: PEDRAM • SUPERMARKET (ZH)
  • 18.00 Uhr: AIIA • HIVE CLUB (ZH)
  • 19.00 Uhr: SEBASTIAN KONRAD
  • 20.00 Uhr: VERA AMBERG • KIOSK (LU)
  • 21.00 Uhr: DJ EQUIPMENT B2B JENNY CARA • KAUZ (ZH)
  • 22.00 Uhr: NHÜ – D! CLUB (VD)
  • 23.00 Uhr: ANDY KATZ • EXIL (ZH)

Innovation Stage

  • 13.00 Uhr: ALEX NANTAYA
  • 14.30 Uhr: SATYS FYRE
  • 16.30 Uhr: PRADA2000
  • 18.30 Uhr: FÉLICIE
  • 20.30 Uhr: ELLEN ALLIEN
  • 22.00 Uhr: JOHANNES SCHUSTER

Zürich Sound Stage

  • 13.00 Uhr: ERIC
  • 15.00 Uhr: DYMOS & JAY FASE
  • 16.00 Uhr: CONTENANCE
  • 17.00 Uhr: ANIMAL TRAINER LIVE
  • 18.00 Uhr: DANGEL TWINS
  • 19.30 Uhr: ANIMAL TRAINER
  • 21.00 Uhr: READ THE NEWS
  • 22.30 Uhr: MARCUS MEINHARDT

Generations Stage

  • 13.00 Uhr: AMBIENT PINO
  • 14.24 Uhr: OXY
  • 15.45 Uhr: NIKORA & NORTHWIND
  • 17.06 Uhr: FREQUENZKOBOLD
  • 18.30 Uhr: DIGITAL REFLECTION
  • 19.30 Uhr: PRODELIC
  • 21.00 Uhr: JUMPSTREET
  • 22.30 Uhr: TIMO LISSY

Opening Truck

  • 13.00 Uhr: ADAM BEYER
  • 14.00 Uhr: KAUFMANN

Young Talent Stage

  • 13.00 Uhr: FYZZ
  • 14.30 Uhr: YVES-MAURICE
  • 16.00 Uhr: MARIAT
  • 17.00 Uhr: ELIAFRED
  • 18.30 Uhr: DAUGHTER IN LAW
  • 19.30 Uhr: MICHELLE VANJA
  • 20.30 Uhr: OKARA
  • 21.30 Uhr: JESS MAWI
  • 22.30 Uhr: BINA

Electric Circus Stage

  • 21.15 Uhr: IBOR
  • 22.00 Uhr: TANNER VS. IBOR

Den Timetable gibt es mitsamt Karte auch hier in diesem PDF zu finden (Seite 5). Weitere Informationen rund um das Programm, After Partys und mehr teilen die Veranstalter hier auf der Webseite der Street Parade.

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