Street Parade: Route, Wetter und mehr – Die wichtigsten Informationen

Panorama

Am Samstag, 8. August 2026, verwandelt sich das Zürcher Seebecken wieder in den Treffpunkt für Hunderttausende Fans elektronischer Musik. Was müssen Teilnehmerinnen und Teilnehmer wissen?

Die Street Parade zählt zu den grössten Veranstaltungen der Schweiz und lockt jedes Jahr Besucherinnen und Besucher aus dem In- und Ausland nach Zürich. Dieses Jahr lautet das Motto «Together we move». Auf 30 Love Mobiles und neun Bühnen sorgen mehr als 200 Künstlerinnen und Künstler für elektronische Musik. Gleichzeitig versteht sich die Street Parade nicht nur als Musikveranstaltung, sondern auch als Demonstration für Liebe, Frieden, Freiheit und Toleranz.

Zürich: Wann findet die Street Parade 2026 statt?

Die Street Parade findet am Samstag, 8. August 2026, statt. Das Musikprogramm auf den Bühnen beginnt um 13 Uhr. Eine Stunde später setzt sich das erste der insgesamt 30 Love Mobiles in Bewegung. Der Umzug endet um 22 Uhr, die Bühnen bleiben bis Mitternacht in Betrieb.

Route, Karte, Strecke: Wo wird die Zürcher Street Parade veranstaltet?

Der Umzug führt vom Utoquai im Zürcher Seefeld über Bellevue, Quaibrücke und Bürkliplatz bis zum Hafendamm Enge. Die Strecke ist rund zwei Kilometer lang. Eine Karte der Veranstaltung und Bühnen ist hier auf der Webseite der Street Parade zu finden.

Was erwartet Besucherinnen und Besucher?

Entlang der Route stehen neun Bühnen mit unterschiedlichen musikalischen Schwerpunkten. Ergänzt werden sie durch die 30 Love Mobiles, auf denen DJs und Veranstalter elektronische Musik präsentieren. Insgesamt treten über 200 Künstlerinnen und Künstler auf. Zu den bekanntesten Namen im Line-up gehören unter anderem Adam Beyer, Andrea Oliva, Archie Hamilton, Argy, Bart Skils, Blond:ish, Daria Kolosova, Ellen Allien, Hilit Kolet, Honeyluv, Johannes Schuster, Maceo Plex, Marlon Hoffstadt, Prada2000, Rampa, Satis Fyre, Sonny Fodera, Vintage Culture und Yamagucci. Mehr als 70 Prozent des Bühnenprogramms stammen von Schweizer DJs, rund ein Drittel davon sind Frauen. Alle Acts treten gagenfrei auf. Eine Übersicht zu den Bühnen:

Opéra Stage – Internationale Top-DJs, Techno und House.

– Internationale Top-DJs, Techno und House. Center Stage – Elektronische Clubmusik mit Ibiza-Flair.

– Elektronische Clubmusik mit Ibiza-Flair. Clubbing Stage – Schweizer Clubsound mit Resident-DJs.

– Schweizer Clubsound mit Resident-DJs. Innovation Stage – Underground-Techno und neue elektronische Acts.

– Underground-Techno und neue elektronische Acts. Zürich Sound Stage – Elektronische Musik von Zürcher DJs.

– Elektronische Musik von Zürcher DJs. Generations Stage – Psychedelic Sounds und Psytrance.

– Psychedelic Sounds und Psytrance. Young Talent Stage – Nachwuchs-DJs aus der elektronischen Musikszene.

– Nachwuchs-DJs aus der elektronischen Musikszene. Hardstyle Truck – Hardstyle und Hardcore.

– Hardstyle und Hardcore. Opening Truck – Techno-Warm-up mit internationalen DJs.

Weitere Informationen rund um das Programm gibt es ebenfalls hier auf der Webseite der Street Parade.

Anreise

Die Organisatoren empfehlen die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Für die Street Parade verkehren in der ganzen Schweiz zahlreiche Extrazüge. Zudem fahren Nacht-S-Bahnen, Trams und Nachtbusse bis 4 Uhr morgens, auf einzelnen Linien sogar mit zusätzlichen Verbindungen. Auch die verschiedenen Partylocations in der Stadt Zürich bleiben während der Nacht gut mit dem öffentlichen Verkehr erreichbar. Von einer Anreise mit dem Auto wird hingegen abgeraten. In der Zürcher Innenstadt sind Parkplätze knapp und es kommt regelmässig zu langen Staus, sodass viele Autofahrer noch im Verkehr feststecken, während die Street Parade bereits läuft.

Wetter bei der Street Parade 2026 in Zürich: Aktuelle Vorhersage

Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen sich bei der Street Parade 2026 auf sommerliche Bedingungen einstellen. Gemäss der aktuellen Prognose von MeteoSchweiz wird zwischen 17 und 18 Uhr die höchste Temperatur mit 31,3 Grad erwartet (Stand 7.8.2026). Die Unsicherheit liegt dabei zwischen 30,3 und 32,2 Grad. Zum Start der Street Parade um 13 Uhr wird mit rund 28 Grad gerechnet, zum Ende um 24 Uhr mit rund 23 Grad. Regen ist in diesem Zeitraum nicht zu erwarten, zudem weht ein schwacher Nordostwind mit rund 6,9 km/h. Insgesamt soll es den ganzen Tag über hochsommerlich und trocken bleiben.

Hitze und Sicherheit: Hinweise der Veranstalter

Angesichts der erwarteten hochsommerlichen Temperaturen empfiehlt die Stadt Zürich, regelmässig Wasser zu trinken, sich mit Sonnencreme und einer Kopfbedeckung vor der Sonne zu schützen sowie festes, geschlossenes Schuhwerk zu tragen, um Verletzungen durch Glasscherben zu vermeiden. Da auf den Bühnen und Love Mobiles laute Musik gespielt wird, wird ausserdem empfohlen, das Gehör mit Ohrstöpseln zu schützen. Ergänzend bietet die Stadt Zürich Informations-, Beratungs- und Präventionsangebote an. So können Besucherinnen und Besucher am Veranstaltungstag an der Langstrasse oder beim Bürkliplatz das Drug-Checking-Angebot nutzen. Darüber hinaus weist die Street Parade auf Folgendes hin:

Wertsachen schützen: Möglichst wenig Bargeld und keine wertvollen Schmuckstücke mitnehmen sowie Wertsachen stets im Auge behalten.

Möglichst wenig Bargeld und keine wertvollen Schmuckstücke mitnehmen sowie Wertsachen stets im Auge behalten. Rücksicht auf Anwohnende: Den Menschen, die entlang der Strecke wohnen oder arbeiten, respektvoll begegnen.

Den Menschen, die entlang der Strecke wohnen oder arbeiten, respektvoll begegnen. Keine Glasflaschen: Keine Glasflaschen auf das Festgelände mitbringen, um Verletzungen durch Scherben zu verhindern.

Keine Glasflaschen auf das Festgelände mitbringen, um Verletzungen durch Scherben zu verhindern. Toiletten benutzen: Die bereitgestellten WCs nutzen und die Umgebung sauber halten.

Die bereitgestellten WCs nutzen und die Umgebung sauber halten. Respektvoller Umgang: Belästigungen werden nicht toleriert. Wer sich unwohl fühlt, soll sich an die Security wenden.

Belästigungen werden nicht toleriert. Wer sich unwohl fühlt, soll sich an die Security wenden. Keine Wasserpistolen: Wasserpistolen zu Hause lassen, da sie technische Anlagen beschädigen und andere Besucher stören können.

Während der Street Parade sorgen die Stadtpolizei Zürich, Schutz & Rettung sowie weitere Einsatzorganisationen für die Sicherheit im Veranstaltungsgebiet. Die Polizei ist mit Dialogteams, Festpatrouillen und zwei Polizeiposten vor Ort und steht Besucherinnen und Besuchern bei Fragen oder Problemen zur Verfügung. Wer Hilfe benötigt, kann sich direkt an die Einsatzkräfte wenden. Für medizinische Notfälle stehen rund um das Festgelände sechs Behandlungsstellen sowie mobile Rettungsteams bereit. Im Notfall gilt die Notrufnummer 117, für medizinische Notfälle die 144.

Umfangreiche Informationen zur Street Parade hält auch die Stadt Zürich auf ihrer Webseite bereit.