Sonnenfinsternis 2026: Brillen werden knapp – Migros, Coop und Amazon im Check

Panorama

Wer die partielle Sonnenfinsternis am 12. August 2026 in der Schweiz beobachten möchte, braucht eine zertifizierte Brille. Doch passende Schutzbrillen sind vielerorts nur noch schwer erhältlich.

Am 12. August 2026 ist in der Schweiz eine aussergewöhnliche partielle Sonnenfinsternis zu beobachten. Je nach Standort verdeckt der Mond bis zu 93 Prozent der Sonnenscheibe. Damit das Himmelsspektakel sicher verfolgt werden kann, sind zertifizierte Sonnenfinsternis-Brillen unerlässlich.

Wo gibt es Sonnenfinsternis-Brillen zu kaufen?

Kurz vor der Sonnenfinsternis sind Schutzbrillen in der Schweiz vielerorts Mangelware. Zum Zeitpunkt einer Umfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA führten Migros und Coop sowie deren Tochtergesellschaften Jumbo, Fust und Interdiscount keine entsprechenden Brillen im Sortiment. Auch bei Aldi Suisse und der Drogeriemarktkette DM waren keine Sonnenfinsternis-Brillen erhältlich.

Online waren Spezialbrillen zu diesem Zeitpunkt noch bei Anbietern wie Amazon und Digitec Galaxus verfügbar. Bei Digitec Galaxus waren die günstigeren Modelle jedoch bereits ausverkauft. Das Unternehmen rechnete erst gegen Ende des Monats mit Nachschub und sprach von einer deutlich gestiegenen Nachfrage in den vergangenen Wochen.

Nach Angaben von Optikschweiz hatten zahlreiche Fachgeschäfte ihre Bestände bereits Monate vor der Sonnenfinsternis aufgestockt. Ein eigens für die Verbandsmitglieder produzierter Vorrat an Sonnenfinsternis-Brillen war zum Zeitpunkt der Anfrage allerdings bereits vollständig verkauft.

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Worauf sollte man beim Kauf achten?

Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) empfiehlt ausschliesslich Sonnenfinsternis-Brillen zu verwenden, die nach der Norm ISO 12312–2:2015 zertifiziert sind und ein CE-Zeichen tragen. Diese Brillen lassen nur einen winzigen Teil des sichtbaren Lichts durch und schützen die Augen vor ultravioletter und infraroter Strahlung.

Vor dem Gebrauch sollte die Schutzbrille auf Kratzer oder andere Beschädigungen überprüft werden. Beschädigte oder stark abgenutzte Brillen sollten nicht mehr verwendet werden. Ebenfalls ungeeignet sind normale Sonnenbrillen, selbstgebastelte Filter sowie getönte Folien oder Gläser, da sie die Augen nicht ausreichend schützen.

Vorsicht bei Ferngläsern und Kameras

Besonders gefährlich ist die Beobachtung der Sonne mit Ferngläsern, Teleskopen oder Kameras ohne geeigneten Sonnenfilter. Diese Geräte bündeln das Sonnenlicht zusätzlich und können innerhalb kürzester Zeit schwere Augenschäden verursachen. Deshalb müssen sich entsprechende Filter immer vor dem Objektiv befinden.

Bei Kindern sollte darauf geachtet werden, dass die Schutzbrille gut sitzt und ihrer Gesichtsgrösse entspricht. Als besonders sichere Alternative gilt die Beobachtung mit einer Lochkamera (Camera obscura), da dabei nicht direkt in die Sonne geblickt wird.

Mit Material von Keystone-SDA.