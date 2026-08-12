Sonnenfinsternis 2026 ohne Brille sehen: Last-Minute-Anleitung der NASA

Panorama

Auch ohne Sonnenfinsternisbrille gibt es Möglichkeiten, das Ereignis sicher zu verfolgen. Entscheidend ist, dabei nicht ungeschützt direkt in die Sonne zu schauen.

Am 12. August 2026 ist in der Schweiz eine aussergewöhnliche partielle Sonnenfinsternis zu beobachten. Je nach Standort verdeckt der Mond bis zu 93 Prozent der Sonnenscheibe. Wer das Himmelsspektakel direkt anschauen möchte, benötigt dafür eine geeignete Sonnenfinsternisbrille. Doch auch ohne Spezialbrille lässt sich das Ereignis sicher verfolgen: Eine einfache Alternative ist die indirekte Beobachtung mit einer Lochkamera oder einem Lochprojektor.

Sonnenfinsternis ohne Brille beobachten

Kurz vor der Sonnenfinsternis sind Schutzbrillen in der Schweiz vielerorts Mangelware. Auch normale Sonnenbrillen schützen die Augen nicht ausreichend. Mit zwei Stück Karton und etwas Aluminiumfolie lässt sich in wenigen Minuten eine Lochkamera als alternative Beobachtungsmethode bauen. Wichtig ist dabei die richtige Anwendung: Betrachtet wird ausschliesslich die Projektion der Sonne. Unter keinen Umständen darf bei einer partiellen Sonnenfinsternis durch das Loch der selbst gebauten Kamera direkt in die Sonne geschaut werden.

Lochkamera: DIY-Anleitung zum selber basteln

Für die Lochkamera werden laut einer Anleitung der NASA zwei Stück weisser Karton, Aluminiumfolie, Klebeband sowie ein spitzer Gegenstand wie eine Stecknadel, eine Büroklammer oder ein Bleistift benötigt.

In die Mitte eines Kartons wird zunächst ein etwa 2,5 bis 5 Zentimeter grosses quadratisches oder rechteckiges Fenster geschnitten. Dieses wird mit Aluminiumfolie abgedeckt und festgeklebt. Anschliessend sticht man mit der Stecknadel, der Büroklammer oder dem Bleistift ein kleines Loch in die Folie.

Der zweite Karton kommt als Projektionsfläche auf den Boden. Nun stellt man sich mit dem Rücken zur Sonne und hält den vorbereiteten Karton so darüber, dass die Folie zur Sonne zeigt. Durch die kleine Öffnung fällt Licht auf die weisse Fläche und erzeugt dort ein Abbild der Sonne. Während der partiellen Phase einer Sonnenfinsternis wird darauf die Sichelform sichtbar.

Der Abstand beeinflusst die Grösse der Projektion: Je weiter der obere Karton von der Projektionsfläche entfernt ist, desto grösser erscheint das Sonnenbild. Es kann zudem besser erkennbar sein, wenn der untere Karton im Schatten liegt.

Vorsicht bei Ferngläsern und Kameras: Das ist bei der Beobachtung wichtig

Besonders gefährlich ist die Beobachtung der Sonne mit Ferngläsern, Teleskopen oder Kameras ohne geeigneten Sonnenfilter. Diese Geräte bündeln das Sonnenlicht zusätzlich und können innerhalb kürzester Zeit schwere Augenschäden verursachen. Deshalb müssen sich entsprechende Filter immer vor dem Objektiv befinden. Eine Sonnenfinsternisbrille allein macht den Blick durch solche Geräte nicht sicher.

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Am 12. August 2026 ist die Sonnenfinsternis in der gesamten Schweiz partiell zu sehen. Am stärksten fällt die Verfinsterung im Westen aus. In Genf werden rund 92 Prozent der Sonnenscheibe vom Mond bedeckt, in Bern sind es gut 91 Prozent und in Zürich um die 90 Prozent.

Das Ereignis beginnt je nach Standort gegen 19.25 Uhr. Die maximale Verfinsterung wird etwa zwischen 20.17 und 20.20 Uhr erreicht.