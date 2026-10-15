Wer die Ski bereits aus dem Keller holen möchte, muss nicht bis zum Winter warten. In höheren Lagen sind die ersten Abfahrten schon Mitte Oktober möglich. Das Angebot ist allerdings noch begrenzt. Während einige Bergbahnen bereits Gäste empfangen, bereiten sich andere auf die Eröffnung vor.
In Saas-Fee und Zermatt sind die ersten Pisten offen
In Saas-Fee wurde der Skibetrieb am 3. Oktober wieder aufgenommen. Auf dem Allalingletscher stehen die beiden oberen Skilifte Allalin 2 und Allalin 3 zur Verfügung. Die tiefer gelegenen Anlagen bleiben vorerst geschlossen. Wann weitere Pisten hinzukommen, hängt von den Schnee- und Gletscherverhältnissen ab.
Auch in Zermatt ist Skifahren wieder möglich. Am 14. Oktober wurde der öffentliche Betrieb auf dem Theodulgletscher aufgenommen. Vorerst sind die Skilifte Plateau Rosa 1 und 2 geöffnet. Weitere Anlagen sollen folgen, sobald es die Verhältnisse zulassen.
Graubünden und Obwalden: Weitere Skigebiete öffnen noch im Oktober
Auf der Diavolezza bei Pontresina wurde der ursprünglich geplante Skisaisonstart wegen zu hoher Temperaturen auf Samstag, 24. Oktober, verschoben. Bis zum 15. November soll die Piste jeweils mittwochs, samstags und sonntags für die Öffentlichkeit zugänglich sein. An den übrigen Tagen bleibt sie Trainings vorbehalten. Die Bergbahn nimmt ihren Betrieb bereits am 17. Oktober auf.
Auch am Titlis bei Engelberg laufen die Vorbereitungen. Dort ist die Eröffnung der Gletscherpisten für den 24. Oktober geplant. Weitere Teile des Skigebiets sollen Ende November und Anfang Dezember in Betrieb gehen.
Skifahrer müssen mit Einschränkungen rechnen
Wer bereits im Oktober auf die Piste möchte, muss sich auf ein kleineres Angebot einstellen. In den Gletscherskigebieten sind zunächst nur einzelne Lifte und Abfahrten zugänglich. Zudem können Wetter und Schneeverhältnisse kurzfristig zu Änderungen führen.
Vor der Anreise empfiehlt sich deshalb ein Blick auf die aktuellen Pistenberichte der Bergbahnen. Die meisten tiefer gelegenen Schweizer Wintersportorte eröffnen ihre Anlagen erst im November oder Dezember.