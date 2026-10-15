Panorama

Während im Flachland noch Herbst herrscht, hat in den Schweizer Bergen die Skisaison bereits begonnen. In ersten Skigebieten sind die Lifte geöffnet, weitere stehen kurz vor dem Saisonstart.

Wer die Ski bereits aus dem Keller holen möchte, muss nicht bis zum Winter warten. In höheren Lagen sind die ersten Abfahrten schon Mitte Oktober möglich. Das Angebot ist allerdings noch begrenzt. Während einige Bergbahnen bereits Gäste empfangen, bereiten sich andere auf die Eröffnung vor.

In Saas-Fee und Zermatt sind die ersten Pisten offen

In Saas-Fee wurde der Skibetrieb am 3. Oktober wieder aufgenommen. Auf dem Allalingletscher stehen die beiden oberen Skilifte Allalin 2 und Allalin 3 zur Verfügung. Die tiefer gelegenen Anlagen bleiben vorerst geschlossen. Wann weitere Pisten hinzukommen, hängt von den Schnee- und Gletscherverhältnissen ab.

Auch in Zermatt ist Skifahren wieder möglich. Am 14. Oktober wurde der öffentliche Betrieb auf dem Theodulgletscher aufgenommen. Vorerst sind die Skilifte Plateau Rosa 1 und 2 geöffnet. Weitere Anlagen sollen folgen, sobald es die Verhältnisse zulassen.

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