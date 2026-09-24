Panorama

Wann fällt 2026 der erste Schnee in der Schweiz? Langjährige Messwerte zeigen, wann Zürich, Bern, Basel und andere Regionen im Mittel erstmals eine Schneedecke erhalten.

Ein konkreter Termin für den ersten Schnee 2026 lässt sich nicht lange im Voraus bestimmen, denn der erste messbare Schnee hängt stark von der jeweiligen Wetterlage ab. Einen Anhaltspunkt liefern jedoch die langjährigen Messreihen. Im zentralen Flachland bildet sich die erste Schneedecke laut MeteoSchweiz im Mittel gegen Ende November. In den tiefen Lagen der West- und Nordwestschweiz dauert es im Mittel bis Anfang Dezember.

Wann fällt 2026 der erste Schnee in der Schweiz?

In der Auswertung von MeteoSchweiz gilt eine Schneedecke ab einem Zentimeter als messbarer Schnee. Schneeflocken können also bereits früher fallen, ohne dass sich eine Schneedecke bildet.

Zwischen den einzelnen Regionen gibt es deutliche Unterschiede. In Zürich liegt der mittlere Termin für den ersten messbaren Schnee am 28. November. In Bern und Basel ist es im Mittel am 2. Dezember so weit, in Neuchâtel am 4. Dezember. Genf folgt deutlich später: Dort fällt der erste messbare Schnee im Mittel am 17. Dezember.

Noch mehr Geduld braucht es normalerweise in den Niederungen der Südschweiz. Für Lugano liegt der mittlere Termin erst am 27. Dezember. In höheren Lagen beginnt die Schneesaison dagegen wesentlich früher. In Einsiedeln wird die Ein-Zentimeter-Marke im Mittel bereits am 8. November erreicht, in Arosa sogar am 16. September.

Erster Schnee kann von Jahr zu Jahr stark schwanken

Die Werte der vergangenen Jahre sagen allerdings nicht voraus, wann der erste Schnee 2026 tatsächlich fällt. Die historischen Messungen zeigen, wie gross die Schwankungen sein können. In Basel wurde der früheste erste messbare Schnee am 23. Oktober 2003 registriert. Der späteste Termin fiel dagegen auf den 23. März 2008.

Auch in Zürich reicht die Spannweite weit auseinander. In den digital verfügbaren Messwerten wurde dort bereits am 7. Oktober 1936 der erste messbare Schnee festgestellt. Besonders aussergewöhnlich war ein noch weiter zurückliegendes Ereignis: Am 28. September 1885 wurden an der Zürcher Messstation 9 Zentimeter Schnee gemessen.