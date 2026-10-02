Panorama

Heftige Regenfälle haben auf Kreta Überschwemmungen ausgelöst und grosse Schäden angerichtet. Videos zeigen die Folgen der Unwetter auf der griechischen Ferieninsel.

Wassermassen reissen Autos mit, Strassen und Brücken werden beschädigt: Schwere Unwetter haben Kreta getroffen. Besonders viel Regen fiel in Anogia bei Rethymno. Dort wurden rund 361 Liter pro Quadratmeter gemessen.

Kreta: Wassermassen spülen Autos ins Meer

An den Küsten Kretas wurden Autos von den Fluten erfasst und ins Meer gespült. Auch Strassen und Brücken wurden durch die Wassermassen beschädigt. Videos dokumentieren das Ausmass der Unwetter und Überschwemmungen auf der Insel.

Im gebirgigen Hinterland kam ein Hirte ums Leben. Nach Angaben der Feuerwehr wurde er von den Wassermassen erfasst und ertrank. Verletzte Touristen wurden bislang nicht gemeldet.

Die Böden sind vielerorts bereits mit Wasser gesättigt. Der Zivilschutz warnt deshalb vor weiteren Überschwemmungen und Erdrutschen.