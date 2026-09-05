Rückruf bei Lidl: Listerien in geräucherten Forellenfilets

Panorama

Bei Lidl Schweiz gibt es eine Rückrufaktion für ein Forellenprodukt. Was müssen Verbraucherinnen und Verbraucher dazu wissen?

Das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (BLV) und Lidl Schweiz warnen aktuell vor geräucherten Forellenfilets. In dem Produkt wurden Listerien nachgewiesen. Eine Gesundheitsgefährdung kann deshalb nicht ausgeschlossen werden. Lidl Schweiz hat das betroffene Produkt aus dem Verkauf genommen und einen Rückruf gestartet.

Lidl: Rückruf von geräucherten Forellenfilets

Vom Rückruf betroffen sind die «Forellenfilets geräuchert – Natur» der Marke Nautica in der 125-Gramm-Packung. Betroffen ist das Produkt mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 13.09.2026. Verkauft wurde es bei Lidl Schweiz.

Diese Forellenfilets sollten sie nicht mehr konsumieren. Bild: Lidl

In den Forellenfilets wurden Listerien nachgewiesen. Andere Produkte oder Mindesthaltbarkeitsdaten werden in der öffentlichen Warnung des BLV nicht als betroffen genannt.

Rückrufaktion: Was können Verbraucherinnen und Verbraucher tun?

Das BLV empfiehlt ausdrücklich, das betroffene Produkt nicht zu konsumieren.

Eine Infektion mit Listerien verläuft bei Menschen mit intaktem Immunsystem häufig mild oder ohne Symptome. Für Neugeborene, Kleinkinder, ältere Personen, Schwangere und Menschen mit geschwächtem Immunsystem können jedoch schwere Krankheitsverläufe auftreten. Bei Schwangeren kann eine Infektion unter anderem zu einer Fehlgeburt führen.

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