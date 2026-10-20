Panorama

Bei Revolut kommt es seit Dienstagmorgen zu Problemen mit der App und Kartenzahlungen. Die Digitalbank arbeitet an einer Lösung und versichert: Geld und Kundendaten seien sicher.

Wer mit Revolut bezahlen oder Geld überweisen möchte, braucht am Dienstag, 20. Oktober, möglicherweise Geduld. Kundinnen und Kunden berichten über fehlgeschlagene Logins, eine nicht erreichbare App und abgelehnte Kartenzahlungen. Meldungen kommen aus mehreren europäischen Ländern. Nach der ING DiBa-Störung ist nun der nächste Banking-Anbieter betroffen.

Was sagt Revolut zur Störung?

Revolut bestätigt eine Störung, die mehrere Funktionen betrifft. Das technische Team arbeite daran, sämtliche Dienste möglichst schnell wiederherzustellen. Das Unternehmen entschuldigt sich für die Unannehmlichkeiten.

Statement eines Revolut Sprechers:

„Wir verzeichnen derzeit eine Störung, die mehrere Dienste betrifft. Wir können bestätigen, dass sämtliche Gelder und Daten unserer Kunden sicher sind. Wir arbeiten seit der Feststellung heute Morgen an der Behebung des Problems und entschuldigen uns bei allen Betroffenen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.”

Die Bank erklärt zudem, dass Geld und Daten der Kundschaft sicher seien. Eine bestätigte Ursache und einen verbindlichen Zeitpunkt für die vollständige Wiederherstellung nennt sie in den vorliegenden Mitteilungen nicht.