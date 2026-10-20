Panorama

Bei der ING DiBa sorgt eine technische Störung für Probleme beim Login in die Banking-App und ins Online-Banking. Die Bank hat den Ausfall bestätigt und arbeitet an einer Lösung.

Bei der ING DiBa kommt es am Dienstag, 20. Oktober 2026, zu einer grösseren technischen Störung. Zahlreiche Kundinnen und Kunden können sich nicht in ihre Konten einloggen. Betroffen sind sowohl die ING-App als auch das Online-Banking im Browser. Seit den frühen Morgenstunden häufen sich die Beschwerden auf verschiedenen Störungsportalen.

ING DiBa Störung: Login und Banking-App betroffen

Die Probleme bei der ING DiBa haben sich am Dienstagmorgen deutlich verstärkt. Auf dem Portal Allestörungen stieg die Zahl der Nutzermeldungen ab etwa 6 Uhr stark an. Zeitweise wurden mehr als 1700 Störungsmeldungen registriert.

Besonders häufig berichten Betroffene von Schwierigkeiten bei der Anmeldung. Laut Downdetector entfallen 51 Prozent der gemeldeten Probleme auf den Login, 37 Prozent auf die App und sieben Prozent auf das Mobile Banking.

Auch das Portal Netzwelt verzeichnet zahlreiche Beschwerden. Zeitweise gab es dort über 20.000 Meldungen. Dort betreffen 60 Prozent den Login, 24 Prozent die App und acht Prozent das Online-Banking (Stand 20. Oktober 2026, 10.25 Uhr).

ING bestätigt Störung – Ursache weiterhin unbekannt

Die ING hat die technischen Schwierigkeiten inzwischen offiziell bestätigt. Auf der Plattform X teilte die Bank mit: «Sorry, Banking-Login aktuell nicht möglich». Gleichzeitig versicherte das Unternehmen: «Wir arbeiten daran, dass App und Internetbanking schnell wieder laufen.»