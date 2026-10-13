Panorama

Die Ölpreise geben am Dienstag leicht nach. Eine schwächere Nachfrageprognose der OPEC drückt auf die Preise, während Angriffe auf Saudi-Arabien für Unsicherheit sorgen.

Die Ölpreise sind am Dienstag, 13. Oktober 2026, zeitweise leicht gesunken. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete am Nachmittag 87,61 Franken (105,21 US-Dollar), ein Minus von 1,56 Prozent in Franken. Die US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) verbilligte sich zeitweise um 1,04 Prozent auf 77,41 Franken. Zuvor war Brent innerhalb von drei Handelstagen um mehr als sechs Prozent gestiegen.

Ölpreis heute: Nachfrage und Angebot drücken auf die Preise

Die OPEC rechnet mit einer schwächeren Entwicklung der Ölnachfrage. Gleichzeitig haben die Öllieferungen aus dem Nahen Osten wieder zugenommen. Das belastet die Notierungen. Trotz des jüngsten Rückgangs liegen die Ölpreise laut Handelsblatt seit Jahresbeginn mehr als 70 Prozent im Plus.

Huthi-Angriffe auf Saudi-Arabien sorgen für Unsicherheit

Die vom Iran unterstützten Huthi-Rebellen haben den Flughafen der saudischen Hauptstadt Riad mehrfach mit Drohnen und Raketen angegriffen. Auch der Krieg zwischen den USA und dem Iran hält die Märkte in Atem. US-Präsident Donald Trump dementierte zuletzt Berichte über neue Angriffe auf den Iran vor den Zwischenwahlen im November. Eine weitere Eskalation könnte den Öltransport durch die Strasse von Hormus gefährden.