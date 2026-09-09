Panorama

Am 27. September stimmt die Schweiz über die Neutralitätsinitiative ab. Die erste SRG-Umfrage zeigt einen Vorsprung für die Gegner der Vorlage. Schon bald gibt es neue Zahlen.

Die Neutralität gehört seit Jahrzehnten zu den zentralen politischen Themen der Schweiz. Am 27. September entscheiden die Stimmberechtigten nun darüber, ob die Neutralität künftig strikter in der Bundesverfassung geregelt werden soll. Wie die Bevölkerung derzeit zur Neutralitätsinitiative steht, zeigt die erste SRG-Trendumfrage des Forschungsinstituts GFS Bern.

Neue Umfrage zur Neutralitätsinitiative erscheint am 16. September

Die Ergebnisse der zweiten SRG-Trendumfrage werden am 16. September 2026 veröffentlicht. Die Befragung führt erneut das Forschungsinstitut GFS Bern im Auftrag der SRG SSR durch.

Damit erscheint der nächste Stimmungstest nur elf Tage vor der Abstimmung.

Die neue Umfrage dürfte zeigen, ob sich die bisherige Ausgangslage verändert hat oder ob der Vorsprung der Gegner weiterhin besteht.

Erste Umfrage: 54 Prozent würden Nein stimmen

In der ersten SRG-Trendumfrage sprachen sich 54 Prozent der teilnahmewilligen Stimmberechtigten bestimmt oder eher gegen die Neutralitätsinitiative aus.

42 Prozent wollten die Vorlage bestimmt oder eher annehmen. Damit lag das Nein-Lager zum Zeitpunkt der Befragung zwölf Prozentpunkte vor dem Ja-Lager.

GFS Bern weist darauf hin, dass die Ergebnisse einen Unsicherheitsbereich von ±2,8 Prozentpunkten aufweisen. Bei der Neutralitätsinitiative ist der Abstand zwischen den beiden Lagern damit deutlich grösser als dieser statistische Unsicherheitsbereich.

Die Befragung fand zwischen dem 3. und 16. August 2026 statt. Insgesamt wurden die Antworten von für die Auswertung berücksichtigt.