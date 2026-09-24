Sie werden gedrückt, gequetscht und sind insbesondere bei Kindern beliebt: sogenannte Squishies. Doch nach einem schweren Unfall in Frankreich reagiert nun auch Coop in der Schweiz. Der Detailhändler hat mehrere Modelle der mit Gel oder Schaum gefüllten Anti-Stress-Spielzeuge vorsorglich aus dem Verkauf genommen. Welche Produkte konkret betroffen sind, ist derzeit nicht bekannt.
Coop nimmt mehrere Squishies vorsorglich aus dem Verkauf
Gegenüber dem Westschweizer Radio und Fernsehen RTS bestätigt Coop, dass bestimmte Artikel derzeit nicht mehr verkauft werden.
Der Detailhändler lässt die betroffenen Produkte nun genauer untersuchen. Gleichzeitig finden Abklärungen mit Geschäftspartnern und den zuständigen Behörden statt.
Es handelt sich nach aktuellem Informationsstand nicht um einen generellen Verkaufsstopp für sämtliche Squishies bei Coop. Auch die Namen oder Artikelnummern der betroffenen Modelle wurden bislang nicht veröffentlicht.
Damit können Kundinnen und Kunden derzeit auch nicht anhand einer öffentlich verfügbaren Produktliste überprüfen, ob sie eines der betroffenen Spielzeuge bereits zu Hause haben.
Achtjähriger erleidet Verbrennungen zweiten Grades
Hintergrund der Massnahme ist ein schwerer Unfall in Frankreich. Ein achtjähriger Junge wurde verletzt, nachdem ein mit Gel gefülltes Anti-Stress-Spielzeug geplatzt war.
Der Fall ereignete sich Anfang August im französischen Département Pas-de-Calais. Nach Angaben französischer Behörden erlitt das Kind Verbrennungen zweiten Grades und musste in einer Spezialabteilung für Brandverletzungen behandelt werden.
Der Fall beschäftigt inzwischen auch die französischen Behörden. Die dortige Wettbewerbs- und Verbraucherschutzbehörde DGCCRF untersucht Squishy-Produkte und hat Eltern und Kinder zur Vorsicht aufgerufen.
Dabei geht es nicht nur um diesen einzelnen Unfall. Den französischen Behörden wurden weitere Probleme mit solchen Spielzeugen oder Nachahmungen gemeldet, darunter aufgeplatzte Produkte und Verbrennungen.
Darum können die beliebten Squishies gefährlich werden
Besonders gefährlich kann es werden, wenn die Spielzeuge erhitzt werden. In sozialen Netzwerken kursierten Videos, in denen Squishies beispielsweise in eine Mikrowelle gelegt werden, um ihre Konsistenz zu verändern.
Die französische Verbraucherschutzbehörde warnt ausdrücklich davor, solche Experimente nachzumachen. Squishies sollten ausschliesslich so verwendet werden, wie es vom Hersteller vorgesehen ist.
Zudem weist die Behörde darauf hin, dass die Spielzeuge nicht für kleine Kinder geeignet sind. Eltern sollten auch darauf achten, dass Kinder nicht auf den Produkten herumbeissen.
In Grossbritannien waren ebenfalls mehrere Verletzungen bekannt geworden. In einem Kinderkrankenhaus in Glasgow wurden innerhalb von acht Monaten sechs Kinder nach Unfällen im Zusammenhang mit erhitzten Squishies behandelt. Einige benötigten Hauttransplantationen.
Nicht alle Squishies sind vom Coop-Verkaufsstopp betroffen
Für Schweizer Eltern ist deshalb eine Unterscheidung wichtig: Coop hat nach bisherigem Stand nicht sämtliche Squishies aus seinen Regalen entfernt.
Betroffen sind mehrere bislang nicht näher bezeichnete Modelle. Der Verkaufsstopp erfolgt vorsorglich, während weitere Tests und Abklärungen laufen.
Ob daraus ein offizieller Produktrückruf entsteht und ob Kundinnen und Kunden bereits gekaufte Exemplare zurückbringen sollen, ist derzeit nicht bekannt.
Bis die Untersuchungen abgeschlossen sind, empfiehlt es sich insbesondere, Squishies nicht zu erhitzen oder anderweitig entgegen den Herstellerangaben zu verwenden.