Panorama

Die Migros will ihre zehn Regionalgenossenschaften zusammenlegen und damit Kosten sparen. Konkurrent Coop hat diesen Schritt bereits vor 25 Jahren gemacht

Die Migros steht vor einem historischen Umbau. Die zehn regionalen Genossenschaften und der Migros-Genossenschafts-Bund (MGB) sollen zu einer einzigen Gruppengenossenschaft verschmelzen. Damit will der Detailhändler seine Führungsstrukturen vereinfachen, Doppelspurigkeiten beseitigen und seine Wettbewerbsfähigkeit stärken. Was die Migros nun plant, hat Konkurrent Coop bereits 2001 umgesetzt. Die damalige Reform zeigt, welche Vorteile eine Zentralisierung bringen kann und welche Probleme damit verbunden waren.

Coop scheiterte zunächst am Widerstand der Regionen

Der Weg zur einheitlichen Genossenschaft war für Coop nicht einfach. Bereits 1997 versuchte der Detailhändler mit dem Projekt «Regioforte», die Zahl seiner Regionalgenossenschaften auf sechs bis acht zu reduzieren. Doch einzelne Regionen wehrten sich und verhinderten die Reform.

Zwei Jahre später folgte ein neuer Anlauf. Unter dem Namen «Coopforte» schlug die Konzernführung diesmal die vollständige Zusammenlegung der Genossenschaften vor. Der weitergehende Plan fand 1999 breite Zustimmung und wurde 2001 umgesetzt.

Im Zentrum standen wirtschaftliche Überlegungen. Die eigenständigen Regionalgenossenschaften hatten es Coop erschwert, gemeinsame Strategien umzusetzen. Mit einer zentralen Führung und einer Aufteilung des operativen Geschäfts in sechs Regionen wollte das Unternehmen effizienter werden.

Auch die Migros will ihre bisherigen regionalen Führungs- und Verwaltungsstrukturen neu organisieren. Die Verwaltungen der zehn Genossenschaften und des MGB haben der geplanten Fusion einstimmig zugestimmt. Das letzte Wort haben allerdings die 2,3 Millionen Genossenschafterinnen und Genossenschafter. Sie sollen Mitte 2027 in einer Urabstimmung über den Umbau entscheiden.