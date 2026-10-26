Panorama

Die Migros stellt sich neu auf. Was der geplante Umbau für die Filialen, das Sortiment und die Kundschaft bedeutet.

Die Migros steht vor einem der grössten Umbrüche ihrer Geschichte. Die zehn regionalen Genossenschaften und der Migros-Genossenschafts-Bund (MGB) wollen sich unter dem Dach einer Gruppengenossenschaft zusammenschliessen. Damit sollen Entscheidungswege kürzer und die Verwaltung schlanker werden. Für die Kundinnen und Kunden stellt sich vor allem eine Frage: Was ändert sich beim Einkaufen?

Migros stellt günstigere Angebote in Aussicht

Künftig soll das Supermarktgeschäft schweizweit zentral geführt werden. Die Migros verspricht sich von der Neuorganisation vor allem mehr Effizienz. Bisherige Doppelspurigkeiten sollen verschwinden, damit der Detailhändler schneller entscheiden und gezielter investieren kann.

Davon soll auch die Kundschaft profitieren. Die Migros stellt günstigere und attraktivere Angebote in Aussicht. Konkrete Preissenkungen nennt das Unternehmen allerdings nicht. Ob der Einkauf tatsächlich billiger wird, ist deshalb noch offen.

Was passiert mit den Filialen und regionalen Produkten?

Die Migros will sämtliche regionalen Produkte weiterhin anbieten. Auch am Label «Aus der Region. Für die Region.» hält sie fest.

Die Kundschaft soll zudem ihre gewohnten Filialen mit dem bisherigen Personal wiederfinden. Gleichzeitig erhofft sich der Detailhändler von der neuen Struktur, zusätzliche Standorte schneller eröffnen zu können.

Die regionale Verankerung soll trotz der Zentralisierung erhalten bleiben. Dafür sind sechs Regionalräte vorgesehen, die künftig die Interessen der verschiedenen Landesteile vertreten.