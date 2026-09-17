Panorama

Eine angebliche Migros-Umfrage verspricht eine kostenlose Lebensmittelbox im Wert von 49.90 Franken. Doch dahinter steckt eine Betrugsmasche. Die Polizei warnt vor dem Angebot.

Eine Lebensmittelbox gratis erhalten und dafür nur eine kurze Umfrage ausfüllen? Mit diesem Versprechen versuchen Betrüger derzeit, Kundinnen und Kunden der Migros in eine Falle zu locken. Die Nachrichten sehen aus, als würden sie vom Kundenservice des Detailhändlers stammen.

Gefälschte Migros-Umfrage verspricht Geschenk für 49.90 Franken

Die Betrüger verschicken E-Mails, die angeblich vom Migros-Kundenservice stammen. Darin wird den Empfängern eine kostenlose Lebensmittelbox im Wert von 49.90 Franken versprochen. Als Gegenleistung sollen sie lediglich an einer kurzen Umfrage teilnehmen.

Wer auf den Link in der Nachricht klickt, landet auf einer nachgeahmten Migros-Website. Dort werden Fragen zu den Einkaufsgewohnheiten sowie zu Migros-Produkten, der Cumulus-Karte und der Migros-App gestellt.

Nach der Umfrage erscheint die Mitteilung, dass die versprochene Lebensmittelbox angefordert werden könne. Hinweise auf eine begrenzte Stückzahl sollen die Besucher dazu bringen, möglichst schnell zu handeln.

Aus der Gratisbox wird plötzlich eine kostenpflichtige Bestellung

Im nächsten Schritt werden die Nutzer auf eine weitere Bestellseite geleitet. Dort sollen sie ihren Namen, ihre Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse eingeben.

Obwohl die Lebensmittelbox zuvor als kostenlos beworben wurde, wird nun ein kleiner Betrag verlangt. Dafür sollen die vermeintlichen Gewinner ihre Kreditkartendaten hinterlegen.

Genau hier liegt die Gefahr: Laut der Polizeiwarnung können höhere Beträge als angekündigt abgebucht werden. Auch weitere kostenpflichtige Belastungen der Karte sind möglich.