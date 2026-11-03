Bei den Midterms stehen alle 435 Sitze im US-Repräsentantenhaus und 35 der insgesamt 100 Sitze im Senat zur Wahl. Für Präsident Donald Trump steht damit viel auf dem Spiel: Seine Republikaner verfügen derzeit in beiden Kammern über Mehrheiten. Ändern sich die Kräfteverhältnisse, könnte das seinen politischen Spielraum in der zweiten Hälfte seiner Amtszeit erheblich beeinflussen.

Wahlen in den USA 2026: Wann gibt es die ersten Ergebnisse der Midterms?

Für Beobachterinnen und Beobachter in der Schweiz beginnt die entscheidende Phase mitten in der Nacht. Die ersten Wahllokale schliessen um Mitternacht mitteleuropäischer Zeit in Teilen von Indiana und Kentucky. Ab diesem Zeitpunkt ist mit ersten Prognosen zu rechnen. Diese stützen sich zunächst auf Nachwahlbefragungen sowie erste ausgezählte Stimmen.

Um 1 Uhr schliessen unter anderem die Wahllokale in Georgia, Virginia und grossen Teilen Floridas. Danach folgen weitere politisch wichtige Staaten: Um 2 Uhr endet die Stimmabgabe unter anderem in Pennsylvania und Maine, um 3 Uhr beispielsweise in Arizona, New York und Wisconsin.

Da die USA mehrere Zeitzonen umfassen, läuft die Abstimmung im Westen noch, während im Osten bereits Stimmen ausgezählt werden. Die letzten Wahllokale schliessen zwischen 6 und 7 Uhr mitteleuropäischer Zeit in Alaska und Hawaii.

Wann steht fest, wer die Midterms gewonnen hat?

Ein klareres Bild der Mehrheitsverhältnisse dürfte sich am Mittwochmorgen zwischen 5 und 7 Uhr mitteleuropäischer Zeit abzeichnen. Dabei handelt es sich jedoch weiterhin um vorläufige Ergebnisse und Hochrechnungen. Bei knappen Rennen kann die Entscheidung erst Tage später fallen, die amtliche Zertifizierung kann mehrere Wochen dauern.