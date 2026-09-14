Mercedes ruft 23'606 Autos zurück – plötzlich kann der Antrieb ausfallen
Besitzer eines Mercedes GLE sollten derzeit genauer hinschauen. Mercedes-Benz ruft weltweit 23'606 Fahrzeuge der Baureihe zurück. Grund dafür ist ein Problem im Bereich der Kraftstoffleitung. Im schlimmsten Fall kann während der Fahrt der Antrieb ausfallen. Betroffen sind Fahrzeuge, die zwischen dem 29. August 2022 und dem 3. September 2025 produziert wurden.
Dieser Mercedes ist vom Rückruf betroffen
Nach Angaben des deutschen Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) betrifft der Rückruf Fahrzeuge der Modellreihe Mercedes GLE. Weltweit gelten 23'606 Fahrzeuge als potenziell betroffen. Allein in Deutschland sind es 6772 Fahrzeuge.
Eine separate Zahl für die in der Schweiz betroffenen Fahrzeuge liegt derzeit nicht vor. Entscheidend ist ohnehin das einzelne Fahrzeug: Allein anhand der Modellbezeichnung lässt sich nicht sicher feststellen, ob der eigene Mercedes tatsächlich von der Rückrufaktion betroffen ist.
Die betroffenen Fahrzeuge wurden zwischen dem 29. August 2022 und dem 3. September 2025 hergestellt, berichtet «giga».
Darum kann beim Mercedes GLE der Antrieb ausfallen
Auslöser des Rückrufs ist ein möglicherweise fehlerhaft verbautes Abschirmblech. An diesem kann die Kraftstoffleitung scheuern und dadurch beschädigt werden. In der Folge könnte Kraftstoff austreten.
Neben dem Austritt von Treibstoff besteht dadurch auch die Gefahr eines plötzlichen Antriebsverlustes. Bislang sind im Zusammenhang mit dem Problem nach Angaben des Herstellers keine Sach- oder Personenschäden bekannt.
Das wird bei betroffenen Fahrzeugen gemacht
Betroffene Fahrzeuge müssen in einer Mercedes-Benz-Vertragswerkstatt überprüft werden. Dort werden sowohl das Abschirmblech als auch die Kraftstoffleitung kontrolliert und bei Bedarf nachgearbeitet.