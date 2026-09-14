Panorama

Mercedes-Benz ruft weltweit mehr als 23'000 Fahrzeuge zurück. Ein Problem an der Kraftstoffleitung kann zum Austritt von Treibstoff und sogar zum Verlust des Antriebs führen.

Besitzer eines Mercedes GLE sollten derzeit genauer hinschauen. Mercedes-Benz ruft weltweit 23'606 Fahrzeuge der Baureihe zurück. Grund dafür ist ein Problem im Bereich der Kraftstoffleitung. Im schlimmsten Fall kann während der Fahrt der Antrieb ausfallen. Betroffen sind Fahrzeuge, die zwischen dem 29. August 2022 und dem 3. September 2025 produziert wurden.

Dieser Mercedes ist vom Rückruf betroffen

Nach Angaben des deutschen Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) betrifft der Rückruf Fahrzeuge der Modellreihe Mercedes GLE. Weltweit gelten 23'606 Fahrzeuge als potenziell betroffen. Allein in Deutschland sind es 6772 Fahrzeuge.

Eine separate Zahl für die in der Schweiz betroffenen Fahrzeuge liegt derzeit nicht vor. Entscheidend ist ohnehin das einzelne Fahrzeug: Allein anhand der Modellbezeichnung lässt sich nicht sicher feststellen, ob der eigene Mercedes tatsächlich von der Rückrufaktion betroffen ist.

Die betroffenen Fahrzeuge wurden zwischen dem 29. August 2022 und dem 3. September 2025 hergestellt, berichtet «giga».

Darum kann beim Mercedes GLE der Antrieb ausfallen

Auslöser des Rückrufs ist ein möglicherweise fehlerhaft verbautes Abschirmblech. An diesem kann die Kraftstoffleitung scheuern und dadurch beschädigt werden. In der Folge könnte Kraftstoff austreten.

Neben dem Austritt von Treibstoff besteht dadurch auch die Gefahr eines plötzlichen Antriebsverlustes. Bislang sind im Zusammenhang mit dem Problem nach Angaben des Herstellers keine Sach- oder Personenschäden bekannt.

Das wird bei betroffenen Fahrzeugen gemacht

Betroffene Fahrzeuge müssen in einer Mercedes-Benz-Vertragswerkstatt überprüft werden. Dort werden sowohl das Abschirmblech als auch die Kraftstoffleitung kontrolliert und bei Bedarf nachgearbeitet.