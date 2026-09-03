Seat könnte 2029 verschwinden – was das für Schweizer Autofahrer und VW bedeutet

Panorama

Seat könnte nach 76 Jahren vor dem Aus stehen. Volkswagen will einem Bericht zufolge künftig auf Cupra setzen. Auch für den Schweizer Automarkt wäre das eine bedeutende Veränderung.

Eine der bekanntesten Automarken Europas könnte bald Geschichte sein. Einem Bericht zufolge plant Volkswagen, Seat ab 2030 nicht mehr in seiner Konzernstrategie zu berücksichtigen. Bereits Ende 2029 könnte die Produktion von Fahrzeugen der Marke auslaufen. Eine endgültige Entscheidung steht allerdings noch aus.

VW könnte Seat ab 2030 aus seinen Planungen streichen

Volkswagen könnte die traditionsreiche Marke Seat Ende 2029 auslaufen lassen. Laut einem Medienbericht soll Seat im strategischen Zielbild des Konzerns für 2030 nicht mehr vorgesehen sein. Der VW-Aufsichtsrat soll sich am Freitag mit den Plänen beschäftigen. Eine endgültige Entscheidung steht damit noch aus. Volkswagen selbst wollte interne Unterlagen bislang nicht kommentieren.

Cupra hat Seat inzwischen überholt

Dass Volkswagen stärker auf Cupra setzen könnte, zeigt ein Blick auf die Verkaufszahlen. Bereits 2025 lieferte Cupra weltweit 328'800 Fahrzeuge aus – 32,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Seat kam dagegen auf 257'400 Auslieferungen und verzeichnete einen Rückgang von 17 Prozent. Cupra ist damit längst vom Ableger zum Wachstumstreiber geworden.

Seat und Cupra sind auch in der Schweiz stark

Auch in der Schweiz wäre die Entwicklung relevant. Seat und Cupra verkauften hier 2025 zusammen 9'904 Fahrzeuge und erreichten einen Marktanteil von 4,2 Prozent. Damit belegten die beiden Marken gemeinsam Rang sieben der Schweizer Markenrangliste. Besonders erfolgreich waren der Cupra Terramar mit 2'114 sowie der Seat Ibiza mit 1'536 verkauften Fahrzeugen.

Was würde ein Seat-Aus für bestehende Besitzer bedeuten?

Für Schweizerinnen und Schweizer, die bereits einen Seat besitzen, besteht zunächst kein Grund zur Sorge. Eine endgültige Entscheidung über das Ende der Marke ist bislang nicht gefallen. Medienberichten zufolge soll Volkswagen erwägen, ab 2029 nicht mehr in Seat zu investieren und die Aktivitäten stärker auf Cupra auszurichten. Seat selbst betont jedoch, dass noch keine definitive Entscheidung getroffen worden sei.

Entsprechend gibt es derzeit auch keine angekündigten Änderungen bei Service, Garantien oder der Ersatzteilversorgung für bestehende Fahrzeuge. Aussagen darüber, welche langfristigen Auswirkungen ein mögliches Ende der Marke auf Schweizer Seat-Besitzer hätte, wären zum jetzigen Zeitpunkt Spekulation.

Klar ist hingegen, dass Seat in der Schweiz weiterhin über eine beträchtliche Kundenbasis verfügt. Allein 2025 kamen Seat und Cupra zusammen auf fast 10'000 Verkäufe. Sollte Volkswagen tatsächlich einen schrittweisen Rückzug von Seat beschliessen, dürfte deshalb besonders interessant werden, wie der Konzern bestehende Seat-Kunden langfristig an Cupra und die übrigen Marken des VW-Konzerns binden will.